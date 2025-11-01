Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yağmurlar hasadı öne çekti! Tarlada 25, manavda 70 TL’ye satılıyor

Yağmurlar hasadı öne çekti! Tarlada 25, manavda 70 TL’ye satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da son yağışlar, marul hasadını 15 gün öne çekti. Bereketli topraklarıyla bilinen Amik Ovası’nda gerçekleştirilen hasatta, marul tarladan 25 TL’ye satılırken, manavlarda fiyatı 70 TL’ye kadar ulaşıyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay'da çiftçiler, sonbaharın gelmesine yeni ürünlerde hasat başladı. Geçtiğimiz günlerde sağanak yağışın etkili olduğu kentte, yağmurların yağmasıyla ürünlerde hasat erken başladı. Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde yaşayan çiftçi İsmail Erdoğan, ektiği 2 dönümlük araziye ektiği marulların olgunlaşmasıyla hasada başladı.

Yağmurlar hasadı öne çekti! Tarlada 25, manavda 70 TL’ye satılıyor - 1. Resim

TARLADA 25, MANAVDA 70 TL

Yağmurların yağmasıyla 15 gün erken hasadı yapılan marul, tarlada 25 TL'ye satılırken manavlarda ise 70 TL'ye satışı yapılıyor. 10 yaşından beri çiftçilik yapmaya devam eden Erdoğan, hasat yaptığı marulları, hem kendi mahallesine hem de komşu mahallelere satıyor.

Yağmurlar hasadı öne çekti! Tarlada 25, manavda 70 TL’ye satılıyor - 2. Resim

EVLERİNE GÖTÜRÜP 4 TANESİNİ 100’E VERİYOR

Son yağmurlar yağmasıyla 15 gün erken marul hasadı yapan çiftçi İsmail Erdoğan, "Burada 2 dönümlük arazide ektiğim marulları hasat yapıyorum. Günlük olgunlaşan marulları topluyoruz. Mahalle sakinleri istediği zaman, elimden geldiğince evlerine kadar götürüyorum. Bizim mahalle ve komşu mahallelere satıyorum. Marulun hem kış mevsiminde hem de yaz mevsiminde yetişeni var. Benim marullar yaz mevsiminde yetişti. Marulu manavlarda 50 ila 70 TL arasında satıyorlar. Ben tarladan ellerimle toplayıp mahalle sakinlerinin evlerine götürüp 4 tanesini 100 TL'ye satıyorum. Vatandaşlar manavdan 70 TL'ye alacaklarına 25 TL'ye alsınlar. Bazı vatandaşlar 5 marul 100 TL olmaz mı diyorlar yine veriyorum” dedi.

Yağmurlar hasadı öne çekti! Tarlada 25, manavda 70 TL’ye satılıyor - 3. Resim

GÜNLÜK TOPLANIYOR

Yağmurlardan dolayı hasadı erkene çektiğini belirten Erdoğan “Son yağmurlar yağmasaydı tahminimce marullar, 1 ay sonra yeşerecekti. Bu yağmur geldiğinde önden gübrelerini attım ve aradan 15 gün geçtiğinde marullar yetişti. Normal şartlarda 15 gün sonra hasat yapmam gerekiyordu ama bu yağmurlardan sonra çok şükür erken yetişince bizde günlük topluyoruz. Çapa yaptığımda işçileri getiriyorum ama hasadı tek başıma yapıyorum. Kendimi bildim bileli çiftçiyim ve 10 yaşından beri tarlalardayım" ifadelerini kullandı.

Yağmurlar hasadı öne çekti! Tarlada 25, manavda 70 TL’ye satılıyor - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 ilde FETÖ operasyonu! 50 şüpheli tutuklandıLiverpool yorumu gündem olan İbrahim Hacıosmanoğlu: Futbol zavallıları, bizimle alay ettiler!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'de bu zilleri sadece 2 kişi üretiyor! Siparişlere yetişemiyor - YaşamTürkiye'de bu işi sadece 2 kişi yapıyorDamada arkadaşından görülmemiş hediye! Herkesin içinde yedi - YaşamDamada görülmemiş hediye! Herkesin içinde yediKış kapıdaydı, yaz aradan girdi! Termometreler 32 dereceyi görecek - YaşamTermometreler 32 dereceyi görecek!Aydın'da korkulan başa geldi! Hastalık yayıldı, karantina uygulanacak - YaşamHastalık yayıldı, karantina uygulanacak'Hareketsizlik salgını' kapıda: 2050 insanı böyle görünebilir! - Yaşam2050 insanı böyle görünebilir!Avustralyalı iki askerin 109 yıl önce denize attığı mektuplar ortaya çıktı! - Yaşam109 yıl önce denize atılmış! Tesadüfen bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...