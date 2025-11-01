Yağmurlar hasadı öne çekti! Tarlada 25, manavda 70 TL’ye satılıyor

Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay'da çiftçiler, sonbaharın gelmesine yeni ürünlerde hasat başladı. Geçtiğimiz günlerde sağanak yağışın etkili olduğu kentte, yağmurların yağmasıyla ürünlerde hasat erken başladı. Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'nde yaşayan çiftçi İsmail Erdoğan, ektiği 2 dönümlük araziye ektiği marulların olgunlaşmasıyla hasada başladı.

TARLADA 25, MANAVDA 70 TL

Yağmurların yağmasıyla 15 gün erken hasadı yapılan marul, tarlada 25 TL'ye satılırken manavlarda ise 70 TL'ye satışı yapılıyor. 10 yaşından beri çiftçilik yapmaya devam eden Erdoğan, hasat yaptığı marulları, hem kendi mahallesine hem de komşu mahallelere satıyor.

EVLERİNE GÖTÜRÜP 4 TANESİNİ 100’E VERİYOR

Son yağmurlar yağmasıyla 15 gün erken marul hasadı yapan çiftçi İsmail Erdoğan, "Burada 2 dönümlük arazide ektiğim marulları hasat yapıyorum. Günlük olgunlaşan marulları topluyoruz. Mahalle sakinleri istediği zaman, elimden geldiğince evlerine kadar götürüyorum. Bizim mahalle ve komşu mahallelere satıyorum. Marulun hem kış mevsiminde hem de yaz mevsiminde yetişeni var. Benim marullar yaz mevsiminde yetişti. Marulu manavlarda 50 ila 70 TL arasında satıyorlar. Ben tarladan ellerimle toplayıp mahalle sakinlerinin evlerine götürüp 4 tanesini 100 TL'ye satıyorum. Vatandaşlar manavdan 70 TL'ye alacaklarına 25 TL'ye alsınlar. Bazı vatandaşlar 5 marul 100 TL olmaz mı diyorlar yine veriyorum” dedi.

GÜNLÜK TOPLANIYOR

Yağmurlardan dolayı hasadı erkene çektiğini belirten Erdoğan “Son yağmurlar yağmasaydı tahminimce marullar, 1 ay sonra yeşerecekti. Bu yağmur geldiğinde önden gübrelerini attım ve aradan 15 gün geçtiğinde marullar yetişti. Normal şartlarda 15 gün sonra hasat yapmam gerekiyordu ama bu yağmurlardan sonra çok şükür erken yetişince bizde günlük topluyoruz. Çapa yaptığımda işçileri getiriyorum ama hasadı tek başıma yapıyorum. Kendimi bildim bileli çiftçiyim ve 10 yaşından beri tarlalardayım" ifadelerini kullandı.