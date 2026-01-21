Galatasaray'ı endişelendiren görüntü: Noa Lang'in sakatlık durumu
Sarı-kırmızılı ekibin satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Noa Lang, Napoli formasıyla Kopenhag'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık geçirdi. Maç sonunda sekerek yürüyen 26 yaşındaki kanat oyuncusunun durumu belli oldu.
- Noa Lang Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı. İlk incelemelerde Hollandalı futbolcuda önemli bir sakatlık tespit edilmedi.
- Lang'in sakatlığı Galatasaray'da endişeye sebep olurken, transfer görüşmeleri devam edecek.
- Galatasaray, Lang'i ekstra sağlık kontrollerinden geçirecek.
Galatasaray'ın transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan Noa Lang, İtalyan ekibi Napoli'nin deplasmanda Kopenhag ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının son bölümünde sakatlandı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan kulübünün sağlık ekibi, ilk incelemelerde Hollandalı futbolcuda önemli bir sakatlık tespit edemedi.
TRANSFERDE SON DURUM
Noa Lang'in maç sonunda sekerek yürümesi, Galatasaray'da endişeye sebep olurken; transfer görüşmeleri durma noktasına gelmişti. Napoli yetkilileri, sakatlığın ciddi olmadığını bildirdi. Galatasaray, İtalyan kulübüyle Lang'ın satın alma opsiyonu konusunda temaslarını sürdürecek.
Galatasaray'ın, transfer için anlaşma sağlanması halinde Noa Lang'i ekstra sağlık kontrollerinden geçireceği öğrenildi.