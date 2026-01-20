Galatasaray için 10 Ocak'ta İstanbul’a gelen ancak kulübü Borussia Mönchengladbach'ın geri çağırmasıyla 12 Ocak'ta Almanya’ya dönen genç kanat oyuncusu Can Armando Güner'in transferinde son durum belli oldu.

Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Fenerbahçe'nin 3 oyuncuyu kadrosuna katmasına rağmen ara transfer döneminde sessizliğini koruyan Galatasaray'da Can Armando Güner belirsizliği yaşanıyor.

4,5 YILLIK ANLAŞMA

Alman kaynaklarına göre; İstanbul’a gelip 2 gün sonra geri dönen 18 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray, yaz transfer dönem için anlaşmaya vardı.

Güner'le 4,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan sarı-kırmızılılar, transferin devre arasında gerçekleşmesi için Borussia Mönchengladbach'a 200 bin euro bonservis + 50 bin euro bonus + yüzde 20 sonraki satıştan pay teklif etti.

Can Armando Güner

500 BİN EURO TALEBİ

Borussia Mönchengladbach, sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncu için 500 bin euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istedi. İki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor.

