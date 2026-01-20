Can Armando Güner transferinde son durum: Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı
Galatasaray için 10 Ocak'ta İstanbul’a gelen ancak kulübü Borussia Mönchengladbach'ın geri çağırmasıyla 12 Ocak'ta Almanya’ya dönen genç kanat oyuncusu Can Armando Güner'in transferinde son durum belli oldu.
- Galatasaray ile Can Armando Güner yaz transfer dönemi için 4,5 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.
- Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'a 200 bin euro bonservis + 50 bin euro bonus + yüzde 20 sonraki satıştan pay teklif etti.
- Mönchengladbach, 500 bin euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istiyor.
Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Fenerbahçe'nin 3 oyuncuyu kadrosuna katmasına rağmen ara transfer döneminde sessizliğini koruyan Galatasaray'da Can Armando Güner belirsizliği yaşanıyor.
4,5 YILLIK ANLAŞMA
Alman kaynaklarına göre; İstanbul’a gelip 2 gün sonra geri dönen 18 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray, yaz transfer dönem için anlaşmaya vardı.
Güner'le 4,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan sarı-kırmızılılar, transferin devre arasında gerçekleşmesi için Borussia Mönchengladbach'a 200 bin euro bonservis + 50 bin euro bonus + yüzde 20 sonraki satıştan pay teklif etti.
500 BİN EURO TALEBİ
Borussia Mönchengladbach, sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncu için 500 bin euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istedi. İki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor.