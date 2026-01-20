Galatasaray devre arası ilk transferini kanada yapıyor. Sarı kırmızılılar Napoli’nin Hollandalı yıldızını satın alma opsiyonu ile kiralayacak. Beğenilirse sezon sonu bonservisine 28 milyon avro verilecek...

Galatasaray ara transfer döneminde ilk hamlesini Noa Lang ile yapıyor. Yaklaşık bir aydır Türkiye’de üç büyük kulübe birden teklif edilen ve Napoli’de direkt 11 oyuncusu olmadığından arayış içinde olan kanat oyuncusu Aslan olmak üzere... Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile İstanbul’a gelen menajer George Gardi, Noa Lang transferinde kilit rol oynuyor. Sarı kırmızılılar ikinci yarı maliyetini karşılamak kaydıyla isteğe bağlı kiralama formülü önerdi.

DÜNYA KUPASI İÇİN...

Gardi de, Napoli’ye Aslan’ın istediği şartları kabul ettirdi. Futbolcu da Galatasaray’ın teklifine ‘evet’ dedi. Sarı kırmızılılar, Lang’ın performansından memnun kalırsa sezon sonu bonservisini 28 milyon avroya alabilecek. İtalyan ekibinin 25 milyon avro bonservis bedeliyle aldığı Hollandalı oyuncu, Conte’nin hamle oyuncusu durumuna düşmesinin ardından İtalyan teknik adamla tartışmıştı. 26 yaşındaki Noa Lang’ın amacı 2026 Dünya Kupası’na fiziki açıdan hazır gitmek.

