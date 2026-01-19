Galatasaray'ın imza için İstanbul'a getirdiği ancak kulübü Mönchengladbach'ın baskısı nedeniyle Almanya'ya geri dönen Can Armando Güner için menajeri açıklamalar yaptı.

Galatasaray’ın anlaşma sağlayarak İstanbul’a getirdiği Can Armando Güner, kulübü Mönchengladbach'ın yoğun baskısı ve oyuncuyu şikâyet etme ihtimali nedeniyle Almanya'ya geri dönmüştü.

18 yaşındaki futbolcunun mejaneri Mehmet Eser, oyuncunun Almanya'da dönmesiyle alakalı olarak Sky'a açıklamalarda bulundu.

"AKSİ DURUMDA GİTMEZDİK"

Can Armando Güner'in İstanbul'a geldiği dönemde sağlık raporu aldığını ve izinli olduğunu söyleyen Mehmet Eser, "Armando, pazartesi günü (İstanbul'a geldiği hafta) kulüp doktoru tarafından soğuk algınlığı nedeniyle cuma gününe kadar izin almıştı. İstanbul'a seyahat sırasında tamamen sağlığına kavuşmuştu. Aksi durumda gitmezdik" diye konuştu.

Can Armando Güner

"KULÜBÜN DAVRANIŞINDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Borussia Mönchengladbach'tan transfer izni almadıkları iddialarını yalanlayan Eser, "Kulüp yönetimine birkaç kez bilgi vermeye çalıştım ancak cevap alamadım. Kulübün, bu kadar genç bir insana davranışından memnun değilim. Genç bir oyuncu hakkında yanlış iddiaların ortaya atılmasına seyirci kalamam." ifadelerini kullandı.

2030 KADAR ANLAŞMA İDDİASI

Sky'da yer alan habere göre; Galatasaray, Can Armando Güner ile 2030'a kadar anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların oyuncuyu sezon sonu kadrosuna katacak olsa da bunu devre arasına çekmeye çalıştığı belirtildi. Galatasaray'ın, Alman ekibine 200 bin avro yetiştirme bedeli ödeyeceği kaydedildi.

