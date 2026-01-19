Türkiye Gazetesi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi
Inter'in Napoli ile oynadığı maçta sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal mücadelesinde forma giyemeyeceği açıklandı.
Inter'in Serie A'da Napoli ile 2-2 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Devler Ligi'ndeki Arsenal maçında forma giyemeyecek.
"ARSENAL MAÇINDA OYNAMAYACAK"
Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, "Hakan Çalhanoğlu henüz hazır değil, Arsenal maçında oynamayacak." sözleriyle milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçı kaçıracağını duyurdu.
BU SEZON 12 GOL KATKISI YAPTI
İtalyan ekibiyle bu sezon 22 maçta görev alan 31 yaşındaki orta saha, 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında salı günü İngiliz devi Arsenal'i konuk edecek.
