Galatasaray'la sürdürdüğü transfer görüşmelerini tamamlamak için 10 Ocak'ta İstanbul'a gelen ancak imza atmadan Almanya'ya dönen Can Armando Güner'de son durum netleşti. 18 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe imzasının gecikme sebebi ortaya çıktı.

Galatasaray, geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı. Borussia Mönchengladbach ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu, FIFA'lık olmamak için Almanya'ya döndü ve kulübünün U19 Takımı ile antrenmanlara başladı.

Can Armango Güner, her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor

DEVRE ARASI OLMAZSA SEZON SONU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, cüzi bir bonservis bedeli karşılığında oyuncuyu ocak ayında kadrosunu katmak istiyor. Mönchengladbach, anlaşmaya yanaşmazsa Can Armando sezon sonunda Galatasaray'a katılacak.

Öte yandan genç oyuncunun, sarı kırmızılı yetkililer Abdullah Kavukcu ve Fatih Demireli'yi sosyal medya hesabından takibe alması dikkat çekti. Kavukcu da Güner'i takip etti.

Can Armando Güner'den transfer öncesi sosyal medya hamlesi

