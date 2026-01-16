SPOR SERVİSİ
Galatasaray'da Can Armando Güner gerçeği! 'FIFA’lık olmayalım' dedi, Almanya'ya döndü
Galatasaray'la sürdürdüğü transfer görüşmelerini tamamlamak için 10 Ocak'ta İstanbul'a gelen ancak imza atmadan Almanya'ya dönen Can Armando Güner'de son durum netleşti. 18 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe imzasının gecikme sebebi ortaya çıktı.
Özetle
Kaydet
Spor 2 dk önce
Galatasaray, sezon sonuna kadar Borussia Mönchengladbach'da sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı.
- Can Armando Güner, FIFA'lık olmamak için Almanya'ya döndü ve kulübünün U19 Takımı ile antrenmanlara başladı.
- Galatasaray, ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Mönchengladbach anlaşmazsa Güner, sezon sonunda Galatasaray'a katılacak.
Galatasaray, geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı. Borussia Mönchengladbach ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu, FIFA'lık olmamak için Almanya'ya döndü ve kulübünün U19 Takımı ile antrenmanlara başladı.
DEVRE ARASI OLMAZSA SEZON SONU
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, cüzi bir bonservis bedeli karşılığında oyuncuyu ocak ayında kadrosunu katmak istiyor. Mönchengladbach, anlaşmaya yanaşmazsa Can Armando sezon sonunda Galatasaray'a katılacak.
Öte yandan genç oyuncunun, sarı kırmızılı yetkililer Abdullah Kavukcu ve Fatih Demireli'yi sosyal medya hesabından takibe alması dikkat çekti. Kavukcu da Güner'i takip etti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR