TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine, "Terör örgütü YPG yandaşlarının şanlı bayrağımıza yaptıkları alçak saldırı cezasız kalmayacaktır." ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Nusaybin-Kamışlı sınır hattı, Suriye tarafında Türk bayrağına yapılan alçak saldırıya saldırıya sert tepki gösterdi.

AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Şanlı Bayrağımız, Milletimizin, Vatanımızın, Devletimizin, birlik ve beraberliğimizin sarsılmaz sembolüdür. Bizler 86 milyon olarak; ‘Allah bir daha bu Millet’e bir İstiklal Marşı yazdırmasın’ duasına hep birlikte 'amin' dedik. Al Sancak’ı ilelebet göklerde dalgalandırmaya YEMİN ettik. Terör örgütü YPG yandaşlarının şanlı bayrağımıza yaptıkları alçak saldırı cezasız kalmayacaktır."

Haberle İlgili Daha Fazlası