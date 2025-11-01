Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Takla atan araçtan fırladı! 16 yaşındaki çocuk oracıkta can verdi

Takla atan araçtan fırladı! 16 yaşındaki çocuk oracıkta can verdi

- Güncelleme:
Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Camdan fırlayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken sürücü ise ağır yaralandı.

Siirt Kayabağlar-Kurtalan kara yolunda 72 ACG 886 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

ARAÇTAN FIRLADI

Otomobilde bulunan 16 yaşındaki Abdullah Yılmaz, otomobilden fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

