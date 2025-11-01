Takla atan araçtan fırladı! 16 yaşındaki çocuk oracıkta can verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Camdan fırlayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken sürücü ise ağır yaralandı.
Siirt Kayabağlar-Kurtalan kara yolunda 72 ACG 886 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
ARAÇTAN FIRLADI
Otomobilde bulunan 16 yaşındaki Abdullah Yılmaz, otomobilden fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
