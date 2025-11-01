Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Engin Çağlar neden öldü, kaç yaşındaydı? Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti

Engin Çağlar neden öldü, kaç yaşındaydı? Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yeşilçam’ın önemli oyuncularından Engin Çağlar, 85 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası ünlü ismin ölüm nedeni, yaşı ve kariyeri gündemde merak edilen konular arasına girdi.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar’ın vefatı sanat camiasında üzüntüyle karşılandı. 1960’lı yıllardan itibaren pek çok Yeşilçam filminde rol alan oyuncu, 1 Kasım 2025 tarihinde hayatını kaybetti. 

ENGİN ÇAĞLAR NEDEN ÖLDÜ?

Engin Çağlar, İstanbul’un Şişli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan oyuncu, çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin görüntüler basına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Vefat haberi sonrası meslektaşlarından ve sinema camiasından taziye mesajları paylaşıldı. Çağlar’ın cenaze namazının Şişli Camii’nde kılınacağı açıklandı.

ENGİN ÇAĞLAR KAÇ YAŞINDAYDI?

Engin Çağlar, 28 Ağustos 1940’ta İstanbul’da doğdu ve 85 yaşında hayatını kaybetti. Sinema kariyerine 1968 yılında başlayan oyuncu, 1970’li yıllarda başrol aldığı filmlerle tanındı. Türk sinemasında “jön” kimliğiyle öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Uzun yıllar oyunculuk yapan Çağlar, ilerleyen dönemlerde sinema sektöründen uzaklaşarak farklı alanlarda çalışmalar yürüttü. Buna rağmen Yeşilçam döneminin sembol isimlerinden biri olarak hafızalarda yer edinmeye devam etti.

ENGİN ÇAĞLAR HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, eğitimini Şişli Terakki Lisesi ve Robert Kolej’de tamamladı. Üniversite eğitimi için Almanya’ya giden Çağlar, Almanya'da iç mimarlık eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Ses Dergisi’nin düzenlediği yarışmaya katılarak ikinci oldu ve sinemaya adım attı.

1968 yapımı “Öksüz” filmiyle sinema kariyerine başlayan oyuncu, 1969’da rol aldığı “Kınalı Yapıncak” filmiyle geniş kitlelerce tanındı. 1970’li yıllarda pek çok filmde başrol oynayan Çağlar, 1974 sonrasında sinemadan uzaklaştı ve iş hayatına yöneldi. Oyuncu, Film-San Vakfının kurucu üyeleri arasında yer aldı ve 2016 yılında vakfın yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

