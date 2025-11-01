15 milyonluk cipe çarpmamak için tatlıcı dükkanına daldı
Bursa’da Emircan İ., tali yoldan çıkan 15 milyon liralık lüks cipe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla tatlıcı dükkanına daldı. Dükkanda müşteri olmaması büyük bir facianın önüne geçerken, kaza anı kamera tarafından görüntülendi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi üzerinde Emircan İ., otomobiliyle seyir halindeyken tali yoldan çıkan 15 milyon liralık cipe çarpmamak için manevra yaptı.
O ANLAR KAMERADA
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir tatlıcı dükkanın bahçesine girdi. O anlar kamera tarafından görüntülenirken, işletmede müşteri olmaması çevredekilere derin bir nefes aldırdı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ise kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
