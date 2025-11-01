Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
15 milyonluk cipe çarpmamak için tatlıcı dükkanına daldı

15 milyonluk cipe çarpmamak için tatlıcı dükkanına daldı

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da Emircan İ., tali yoldan çıkan 15 milyon liralık lüks cipe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolünü kaybeden sürücü aracıyla tatlıcı dükkanına daldı. Dükkanda müşteri olmaması büyük bir facianın önüne geçerken, kaza anı kamera tarafından görüntülendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi üzerinde Emircan İ., otomobiliyle seyir halindeyken tali yoldan çıkan 15 milyon liralık cipe çarpmamak için manevra yaptı.

15 milyonluk cipe çarpmamak için tatlıcı dükkanına daldı - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir tatlıcı dükkanın bahçesine girdi. O anlar kamera tarafından görüntülenirken, işletmede müşteri olmaması çevredekilere derin bir nefes aldırdı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ise kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

