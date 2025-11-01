15 milyonluk cipe çarpmamak için tatlıcı dükkanına daldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi üzerinde Emircan İ., otomobiliyle seyir halindeyken tali yoldan çıkan 15 milyon liralık cipe çarpmamak için manevra yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir tatlıcı dükkanın bahçesine girdi. O anlar kamera tarafından görüntülenirken, işletmede müşteri olmaması çevredekilere derin bir nefes aldırdı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ise kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.