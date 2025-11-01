Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Brighton - Leeds United maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de!

Brighton - Leeds United maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de!

Brighton - Leeds United maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de!
Premier Lig’de heyecan devam ederken haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Amex Stadyumu’nda oynanacak. Brighton - Leeds United maçı hangi kanalda, nerede izlenir belli oldu. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun ilk 11’de başlayacağı mücadele hem Türkiye’de hem Avrupa’da yakından takip ediliyor.

Brighton - Leeds United maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak netlik kazandı! ki takım Mart 2023’te 2-2 sonuçlanan maçın ardından ilk kez yeniden karşı karşıya geliyor.

BRİGHTON - LEEDS UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Premier Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Brighton & Hove Albion ile Leeds United arasında oynanacak. Futbolseverler Brighton - Leeds United maçını beIN Sports kanalından canlı ve şifreli olarak izleyebilecek. Maç ayrıca beIN Connect üzerinden de dijital olarak takip edilebilecek.

BRİGHTON - LEEDS UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brighton - Leeds United maçı 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Amex Stadyumu ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadele 18.00’de başlayacak. 

FERDİ KADIOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Brighton’ın futbolcusu milli gururumuz Ferdi Kadıoğlu’nun maça ilk 11’de başlaması bekleniyor.

BRİGHTON - LEEDS UNİTED MUHTEMEL 11

Brighton: Verbruggen, Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu, Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, Gomez, Welbeck

Leeds United: Perri, Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson, Longstaff, Ampadu, Tanaka, Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

