9 gün tatil ne zaman? Kasım ara tatili için geri sayım başladı!

9 GÜN TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili toplamda 9 gün sürecek şekilde planlandı. Öğrenciler, ara tatile 8 Kasım Cumartesi günü başlayacak hafta sonu ile birlikte girecek. Resmi tatil süreci 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor ve 14 Kasım Cuma günü sona eriyor. Tatilin ardından gelen 15-16 Kasım hafta sonu da dahil edildiğinde öğrenciler toplam 9 gün okuldan uzak kalacak.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre birinci dönem ara tatili, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Öğrenciler için son ders zili 7 Kasım Cuma günü çalacak ve tatil süreci resmen başlamış olacak. Dersler 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

SÖMESTR (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?

1.dönemin tamamlanmasının ardından yarıyıl tatili sömestr 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, karnelerini 16 Ocak Cuma günü aldıktan sonra tatile çıkacaklar. Tatil 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem içerisinde yapılacak kısa ara tatil ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler 20 Mart 2026 Cuma gününe kadar tatilde olacaklar. Bu tatilin ardından eğitim öğretim yılı kaldığı yerden devam edecek.