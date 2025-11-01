Papara'daki paralar ne olacak, nasıl çekilir?

Papara’nın faaliyet izninin iptaline ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Mevzuat gereği kullanıcı fonlarının koruma hesaplarında tutulduğu ve iade edileceği açıklanırken, takvim ve başvuru adımları için TCMB ve Papara’nın duyuruları izlenecek.

PAPARA’DAKİ PARALARA NE OLACAK?

Resmi Gazete’de yayımlanan TCMB kararı, Papara Elektronik Para AŞ’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma iznini 6493 sayılı Kanun uyarınca iptal etti. Bu karar yalnızca Papara Elektronik Para AŞ’yi kapsıyor.

Papara, iptal sonrası yaptığı duyuruda kullanıcı bakiyelerinin mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altında olduğunu ve iade sürecinin mevzuata uygun biçimde yürütüleceğini bildirdi.

PAPARA’DAKİ PARALAR NASIL ÇEKİLİR?

İade, TCMB gözetimindeki prosedüre göre açıklanacak takvim ve yöntemler üzerinden yapılacak. Uygulamada süreç, Papara’nın resmi kanallarından başvuru adımlarının duyurulması ve kimlik doğrulama ile hesap bilgisi teyidini içeriyor. Kesin tarih ve kanal bilgileri yeni duyurularla netleşecek. Kullanıcıların sahte bildirimlere karşı yalnızca resmi iletişim kanallarını takip etmesi gerekiyor.

PAPARA HESABINDAKİ PARALAR NE OLACAK?

6493 sayılı Kanun uyarınca elektronik para kuruluşları, müşteri fonlarını şirket hesaplarından ayrı “koruma hesaplarında” tutar. İzin iptali gibi durumlarda bu fonlar kullanıcı lehine korunur ve iade edilir.

Bu kapsamda kullanıcıların bakiyeleri kaybolmayacak. İlan edilen takvime göre iade süreci işletilir. Medyaya yansıyan açıklamalarda da Papara, mevzuata uygun iade sürecini yürüteceğini ve gelişmeleri paylaşacağını duyurdu.