Orkan Çınar futbolu bıraktı mı, kimdir? Dönercide çalışırken görüntülendi

Orkan Çınar futbolu bıraktı mı, hangi takımda oynuyor ve kimdir konuları gündeme geldi. Futboldan uzak bir hayat süren Çınar'ın dönercide çalıştığı anlar sosyal medyada konuşuluyor.

ORKAN ÇINAR FUTBOLU BIRAKTI MI?

Orkan Çınar, 29 yaşında profesyonel futbol kariyerine nokta koyarak yeşil sahalara veda etti. Son olarak TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da forma giyen Çınar, 1 Temmuz 2025 itibarıyla kulüpsüz kaldı ve sözleşmesi sona erdi.

Kariyerindeki sakatlık sorunları ve sahada sınırlı süreler nedeniyle futbol kariyerini noktaladığı veya ara verdiği öne sürüldü. Ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi.

ORKAN ÇINAR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Orkan Çınar'ın profesyonel anlamda forma giydiği son takım Adanaspor oldu. 1 Temmuz 2025 itibarıyla ise kulüpsüz kaldı. Oyuncunun şu anda herhangi bir kulüple sözleşme yapmış değil. Özellikle sakatlıklar nedeniyle yaşadığı performans düşünüşü nedeniyle 29 yaşında futboldan uzaklaştı.

Gaziantepspor ve Beşiktaş performansıyla dikkat çeken oyuncu, Şenol Güneş döneminde Şampiyonlar Ligi’nde de süre almıştı. Kariyerinin erken döneminde büyük bir potansiyel vadediyordu.

ORKAN ÇINAR DÖNERCİDE Mİ ÇALIŞIYOR?

Sosyal medyada bir müşterisinin paylaştığı fotoğrafta, Bursa İnegöl'de dönerci dükkanı açtığı ortaya çıktı. Çınar'ın babasının da Almanya'da ünlü bir dönercisi olduğu ve aile işini yaptığı bilgisi yorumlarda paylaşıldı.

ORKAN ÇINAR KİMDİR?

29 Ocak 1996’da Almanya’nın Dortmund şehrinde doğan Orkan Çınar, futbola Atlas Berlin altyapısında başladı. Genç yaşta yeteneği fark edilen Çınar, Borussia Dortmund ve Wolfsburg gibi önemli Alman kulüplerinin alt yaş takımlarında forma giydi. Wolfsburg U-17 takımında 25 maçta attığı 11 golle adından söz ettiren oyuncu, daha sonra Greuther Fürth ile profesyonelliğe adım attı.

Türkiye’ye transferi ise 2015 yılında Gaziantepspor ile gerçekleşti. Süper Lig’deki performansıyla beğeni toplayan Çınar, 2017’de Beşiktaş’a transfer oldu. Siyah beyazlı takımda Ryan Babel, Quaresma ve Lens gibi isimlerle forma rekabetine giren Çınar, Şampiyonlar Ligi’nde de süre aldı. Beşiktaş sonrası kariyeri düşüşe geçen oyuncu sırasıyla Konyaspor, Ankaragücü ve Adanaspor formaları giydi.