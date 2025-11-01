1 Kasım bugünkü maçlar listesi! Derbiye geri sayım başladı
1 Kasım bugünkü maçlar listesi belli oldu. Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Trabzonspor derbisi, Avrupa’nın dev liglerindeki kritik karşılaşmalar ve Türkiye liglerinden önemli mücadeleler bugün ekranlarda olacak. 1 Kasım maç takvimi ve yayın kanalları, sporseverler tarafından merak ediliyor.
1 Kasım Cumartesi günü Türkiye’de gözler RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbisine çevrildi. Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga’da da nefes kesen mücadeleler futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak.
1 KASIM BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ!
Trendyol Süper Lig
17:00 Göztepe - Gençlerbirliği | beIN SPORTS 2
20:00 Galatasaray - Trabzonspor | beIN SPORTS 1
Trendyol 1. Lig
13:30 Keçiörengücü - Sarıyer | TRT Spor
16:00 Ümraniyespor - Sivasspor | TRT Spor
19:00 Serik Spor - Adana Demirspor | TRT Spor
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİNLE?
İngiltere Premier Lig
18:00 Brighton & Hove Albion - Leeds United | beIN Connect
18:00 Crystal Palace - Brentford | beIN Connect
18:00 Fulham - Wolverhampton | beIN Connect
18:00 Nottingham Forest - Manchester United | beIN Sports MAX 2
18:00 Burnley - Arsenal | beIN Sports 3
20:30 Tottenham - Chelsea | beIN Sports 3
23:00 Liverpool - Aston Villa | beIN Sports 3
İspanya La Liga
16:00 Villarreal - Rayo Vallecano | S Sport, S Sport Plus
18:15 Atletico Madrid - Sevilla | S Sport, S Sport Plus
20:30 Real Sociedad - Athletic Bilbao | S Sport, S Sport Plus
23:00 Real Madrid - Valencia | S Sport, S Sport Plus
İtalya Serie A
17:00 Udinese - Atalanta | S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1
20:00 Napoli - Como | S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1
22:45 Cremonese - Juventus | S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINA GERİ SAYIM!
Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta saat 20.00’de oynanacak derbi, yalnızca üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda zirve yarışının kaderini etkileyecek bir sınav olarak görülüyor.