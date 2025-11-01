Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 1 Kasım bugünkü maçlar listesi! Derbiye geri sayım başladı

1 Kasım bugünkü maçlar listesi! Derbiye geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 Kasım bugünkü maçlar listesi! Derbiye geri sayım başladı
Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Premier Lig, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Kasım bugünkü maçlar listesi belli oldu. Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Trabzonspor derbisi, Avrupa’nın dev liglerindeki kritik karşılaşmalar ve Türkiye liglerinden önemli mücadeleler bugün ekranlarda olacak. 1 Kasım maç takvimi ve yayın kanalları, sporseverler tarafından merak ediliyor.

1 Kasım Cumartesi günü Türkiye’de gözler RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbisine çevrildi. Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga’da da nefes kesen mücadeleler futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak.

1 KASIM BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ!

Trendyol Süper Lig

17:00 Göztepe - Gençlerbirliği | beIN SPORTS 2

20:00 Galatasaray - Trabzonspor | beIN SPORTS 1

Trendyol 1. Lig

13:30 Keçiörengücü - Sarıyer | TRT Spor

16:00 Ümraniyespor - Sivasspor | TRT Spor

19:00 Serik Spor - Adana Demirspor | TRT Spor

1 Kasım bugünkü maçlar listesi! Derbiye geri sayım başladı - 1. Resim

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİNLE?

İngiltere Premier Lig

18:00 Brighton & Hove Albion - Leeds United | beIN Connect

18:00 Crystal Palace - Brentford | beIN Connect

18:00 Fulham - Wolverhampton | beIN Connect

18:00 Nottingham Forest - Manchester United | beIN Sports MAX 2

18:00 Burnley - Arsenal | beIN Sports 3

20:30 Tottenham - Chelsea | beIN Sports 3

23:00 Liverpool - Aston Villa | beIN Sports 3

1 Kasım bugünkü maçlar listesi! Derbiye geri sayım başladı - 2. Resim

İspanya La Liga

16:00 Villarreal - Rayo Vallecano | S Sport, S Sport Plus

18:15 Atletico Madrid - Sevilla | S Sport, S Sport Plus

20:30 Real Sociedad - Athletic Bilbao | S Sport, S Sport Plus

23:00 Real Madrid - Valencia | S Sport, S Sport Plus

İtalya Serie A

17:00 Udinese - Atalanta | S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1

20:00 Napoli - Como | S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1 

22:45 Cremonese - Juventus | S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)

1 Kasım bugünkü maçlar listesi! Derbiye geri sayım başladı - 3. Resim

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINA GERİ SAYIM!

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta saat 20.00’de oynanacak derbi, yalnızca üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda zirve yarışının kaderini etkileyecek bir sınav olarak görülüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bahis skandalında geçmiş maçlar iptal edilir mi? Tek şarta bağlıTürk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! "İki parti birleşmeye yakın" iddiası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray Trabzonspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? GS TS maç kadrosu netleşiyor - HaberlerGalatasaray Trabzonspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? GS TS maç kadrosu netleşiyorOrkan Çınar futbolu bıraktı mı, kimdir? Dönercide çalışırken görüntülendi - HaberlerOrkan Çınar futbolu bıraktı mı, kimdir? Dönercide çalışırken görüntülendiTaşacak Bu Deniz 4. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir? - HaberlerTaşacak Bu Deniz 4. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir?Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir? Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri - HaberlerMehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir? Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri76ers - Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? - Haberler76ers - Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir?"İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır!" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı - Haberler"İstanbul'umuza hizmet etmeye hazır!"
Sonraki Haber Yükleniyor...