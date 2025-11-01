1 Kasım bugünkü maçlar listesi! Derbiye geri sayım başladı

1 Kasım Cumartesi günü Türkiye’de gözler RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbisine çevrildi. Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga’da da nefes kesen mücadeleler futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak.

1 KASIM BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ!

Trendyol Süper Lig

17:00 Göztepe - Gençlerbirliği | beIN SPORTS 2

20:00 Galatasaray - Trabzonspor | beIN SPORTS 1

Trendyol 1. Lig

13:30 Keçiörengücü - Sarıyer | TRT Spor

16:00 Ümraniyespor - Sivasspor | TRT Spor

19:00 Serik Spor - Adana Demirspor | TRT Spor

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİNLE?

İngiltere Premier Lig

18:00 Brighton & Hove Albion - Leeds United | beIN Connect

18:00 Crystal Palace - Brentford | beIN Connect

18:00 Fulham - Wolverhampton | beIN Connect

18:00 Nottingham Forest - Manchester United | beIN Sports MAX 2

18:00 Burnley - Arsenal | beIN Sports 3

20:30 Tottenham - Chelsea | beIN Sports 3

23:00 Liverpool - Aston Villa | beIN Sports 3

İspanya La Liga

16:00 Villarreal - Rayo Vallecano | S Sport, S Sport Plus

18:15 Atletico Madrid - Sevilla | S Sport, S Sport Plus

20:30 Real Sociedad - Athletic Bilbao | S Sport, S Sport Plus

23:00 Real Madrid - Valencia | S Sport, S Sport Plus

İtalya Serie A

17:00 Udinese - Atalanta | S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1

20:00 Napoli - Como | S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1

22:45 Cremonese - Juventus | S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Sport 1)

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINA GERİ SAYIM!

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta saat 20.00’de oynanacak derbi, yalnızca üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda zirve yarışının kaderini etkileyecek bir sınav olarak görülüyor.