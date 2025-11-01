Bucak Belediyesi etkinliğinde olay! "Rabia ve bozkurt" işareti yüzünden darp iddiası

Burdur'un Bucak ilçesinde 27 Ekim günü Bucak Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen konser sırasında hareketli anlar yaşandı.

'RABİA VE BOZKURT İŞARETİ' İDDİASI

İddiaya göre, konseri meydanın yanındaki işyerinden izleyen Arif Şengül (29), burada arkadaşları ile birlikte alkol aldı. Konserin bitimine yakın pencereden meydana doğru Rabia ve bozkurt işareti yapan Şengül, meydanda bulunan belediye personelinin tepkisini çekti. Şengül ve belediye personeli arasından küfürleşmeye varan tartışma çıktı.

İŞ YERİNİ BASIP DARBETTİLER

Çıkan tartışmanın ardından Bucak Belediyesi Başkan Yardımcısı H.G., CHP Bucak Belediye Meclis Üyesi Ö.D. ve zabıta personellerinin bulunduğu 23 kişilik grup Şengül'ün işyerinin bulunduğu binaya geldi. Burada işyerinin bulunduğu kata kadar çıkan grup, katın girişinde bulunan demir kapının kilitli olmasından dolayı işyerine çıkamadı. Bağrışma seslerini duyan Şengül ve arkadaşları ise iş yerinden çıkarak demir kapının bulunduğu yere geldi.

Bunun üzerine merdiven demirleri arasından Bucak Belediyesi Başkan Yardımcısı H.G., CHP Bucak Belediye Meclis Üyesi Ö.D. ve zabıta personeli tarafından Şengül darp edildi. Daha sonrasında adrese gelen polis ekipleri tarafından kavga ayrılırken Şengül, ekipler tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede tedavisinin ardından darp raporu alan Şengül, emniyete giderek taraflardan şikayetçi oldu. Şengül'ü darp ettiği iddia edilen taraflar ise ertesi gün emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

BİNAYA GİRDİKLERİ AN KAMERADA

Olay anı ise binanın girişini gören bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; Bucak Belediyesi Başkan Yardımcısı H.G., Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi Ö.D. ve zabıta personelinin bulunduğu 23 kişilik grubun işyerinin bulunduğu binaya girişi daha sonrasında polis ekiplerin binaya gelmesi ve tarafların binadan çıkışı yer alıyor.

EMNİYETE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

İşyerinde meydanda düzenlenen konseri arkadaşları ile birlikte alkol alarak izlediklerini söyleyen Arif Şengül, "Bucak Belediyesi'nin yanındaki işletmemizde konseri izliyorduk. Rabia ve bozkurt işareti yaptığım için Bucak Belediyesi Meclis Üyesi Ö.D., Belediye Başkan yardımcısı H.G. ve zabıta personelleri tarafından darp edildim" dedi.

Darp edilmeden önceki tartışmayı ve darp edilme anını anlatan Şengül, "Ben camdan Rabia ve bozkurt işareti yaptığım sırada Bucak Belediyesi Meclis Üyesi Ö.D. zabıta personeli ile kapının önüne çıkarak yukarıya doğru bana bağırmaya başladı. Sonrasında da hep birlikte iş yerimi basmaya geldiler. İş yerimin bulunduğu binayı gören bir güvenlik kamerası var. Güvenlik kamerasında gördüğümüz üzere toplamda 23 kişi iş yerimi basmaya geldi. Merdiven boşluğunda beni yakaladılar. Bucak Belediyesi Meclis Üyesi Ö.D., zabıta personeline tutun dedi. Beni zabıta personellerine tutturarak darp etmeye başladı. Bana ilk yumruğu vuran da Ö.D. oldu. Daha sonrasında da kolluk kuvvetimiz geldi. Onlardan Allah razı olsun. Beni onlar kurtardı. Hastaneye de polis ekipleri götürdü. Orada tedavi sürecim oldu. Darp raporumu aldım ondan sonrasında da emniyette girerek şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.