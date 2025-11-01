Galatasaray Trabzonspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? GS TS maç kadrosu netleşiyor

Süper Lig’in 11. haftasında futbolseverlerin gözü bu akşam oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbisinde olacak. Okan Buruk ile Fatih Teke'nin Galatasaray Trabzonspor muhtemel 11 ve maç kadrosu tercihleri merak ediliyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev mücadele öncesi iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları basına yansıdı. Sarı kırmızılılarda Davinson Sanchez kart cezalısı, İlkay Gündoğan’ın tedavisi ise devam ediyor. Wilfred Singo’nun durumu maç saatinde netleşecek. Öte yandan Okan Buruk’un Onuachu’ya özel önlem hazırladığı kulis bilgileri arasında yer alıyor. Trabzonspor cephesinde ise önemli bir eksik gözükmüyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray’ın bu kritik maçta özellikle orta alanda tempoyu yükseltecek bir dizilişle sahada olması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk’un, son Göztepe maçında gol atan Sara’ya 11’de şans vermeyi planladığı ifade ediliyor. Barış Alper ve Osimhen hücum hattında öne çıkan isimler olarak değerlendiriliyor.

Trabzonspor’da ise saha içi liderliği Okay Yokuşlu’nun üstlenmesi bekleniyor. Ön alanda Onuachu’nun fizik gücü ve Zubkov-Oulai ikilisinin hızından yararlanılması hedefleniyor.

GS TS MAÇ KADROSU

Galatasaray muhtemel 11'ler: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış, Sane, Yunus, Osimhen

Trabzonspor muhtemel 11'ler: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Zubkov, Oulai, Augusto, Onuachu

Bu kadroların maç saatine kadar teknik direktörler tarafından güncellenme ihtimali bulunsa da iki kulüpte de geniş bir rotasyona gidilmesi beklenmiyor. Buruk ve Tekke’nin bu mücadelede tempolu, temaslı ve sonuç odaklı bir oyun planı tercih etmesi öngörülüyor.

GS TS İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Derbinin ilk 11'leri henüz belli olmadı. Okan Buruk ve Fatih Teke'nin tercihleri maça yakın belli olacak.