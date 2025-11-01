Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı'dan haber var! Yakın dostu açıkladı

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı’dan hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Usta sanatçının, kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık durumuyla ilgili açıklama ise yakın dostu ve söz yazarı Seda Akay’dan geldi.

Türk sanat müziğinin efsanevi ismi Muazzez Abacı, Amerika’daki evinde kalp krizi geçirdi.

“MUAZZEZ ABACI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM”

Yakın arkadaşı Seda Akay yaptığı açıklamada Abacı ile telefonla görüştüğünü belirterek sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Az önce canım Abacı ile telefonda konuştum. Şükürler olsun, her şey yolunda. Sizlerin dualarını, sevginizi hissediyor ve hepinize teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.

Sanat dünyasının sevilen ismi Abacı’nın moralinin yüksek olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

FATİH ÜREK’E DESTEK MESAJI

Akay, açıklamasında kalp krizi geçiren ve tedavisi devam eden şarkıcı Fatih Ürek için de temennilerini dile getirerek, “Darısı Fatih Ürek’imizin başına, en kısa zamanda ondan da güzel haberler almak umuduyla” ifadelerini kullandı.

MENAJERİ: ABD’DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan Muazzez Abacı’nın menajeri Taner Budak da kısa bir açıklama yaparak, sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Budak, Abacı’nın ABD’de kalp krizi geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Sanatçımız Sn. Muazzez Abacı, ABD’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış olup yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştır. Stent takılarak tedavisi tamamlanmıştır. 

Hastanede normal odada tedavisine devam edilmektedir. Sanatçımızın sağlık durumunu siz sevenleri ile paylaşmaya devam edeceğiz.”

