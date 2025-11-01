Galatasaray'da Zaniolo bekleyişi! Udinese'nin sözleşmesinde iki farklı madde var

Bonservisi Galatasaray'da olan, kiralık olarak Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo, son haftalarda vites yükseltti. Juventus maçında fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 8 karşılaşmada 3 gol attı. Juventus mücadelesi sonrası Serie A'da haftanın 11'ine seçilen 26 yaşındaki futbolcunun performansı sonrası opsiyonun kullanıp kullanılmayacağı yeniden gündem oldu.

UDINESE'DEN AÇIKLAMA

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, geçtiğimiz günlerde, "Zaniolo ile her zaman iletişimdeyiz. Özel ve büyük bir oyuncu. Tabii ki onun hedefleri de var. Onu zaten önceden tanıyordum. Çok olgun, çok profesyonel. Udinese'de olmak onun da şansı. Her gün görüşüyoruz. Bir sıkıntısı olursa onu hemen tartışıyoruz. Şu an çok iyi gidiyor. Buraya hazır geldi. Serie A çok fiziksel, çok taktiksel bir lig. Golünü de attı, umarım ilerleyen zamanda daha da iyi olur" demişti.

Gökhan İnler, "Zaniolo'nun satın alma opsiyonu bize, oyuncuya ve performansa bağlı. Buna sezon sonunda biz karar verebiliriz. Oyuncu iyi performans verir, kulüpler de 'Tamam' der, oyuncu da isterse transfer olur ama şu anda kiralık. Udinese'nin satın alma opsiyon hakkı var" şeklinde konuşmuştu.

SATIN ALMAN OPSİYONU MADDELERİ

Galatasaray ile Udinese arasında yapılan anlaşmaya göre, Zaniolo'nun kiralık sözleşmesinde iki farklı satın alma opsiyonu yer alıyor; 10 milyon euro satın alma opsiyonu veya alternatif olarak 5 milyon euro + gelecekteki satıştan yüzde 50 pay.