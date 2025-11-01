Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da Zaniolo bekleyişi! Udinese'nin sözleşmesinde iki farklı madde var

Galatasaray'da Zaniolo bekleyişi! Udinese'nin sözleşmesinde iki farklı madde var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Zaniolo bekleyişi! Udinese&#039;nin sözleşmesinde iki farklı madde var
Galatasaray, Nicolo Zaniolo, Udinese, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın geçtiğimiz eylül ayında 2,5 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar İtalyan kulübü Udinese'ye gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu maddeleri ortaya çıktı.

Bonservisi Galatasaray'da olan, kiralık olarak Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo, son haftalarda vites yükseltti. Juventus maçında fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 8 karşılaşmada 3 gol attı. Juventus mücadelesi sonrası Serie A'da haftanın 11'ine seçilen 26 yaşındaki futbolcunun performansı sonrası opsiyonun kullanıp kullanılmayacağı yeniden gündem oldu.

Galatasaray'da Zaniolo bekleyişi! Udinese'nin sözleşmesinde iki farklı madde - 1. Resim

UDINESE'DEN AÇIKLAMA

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, geçtiğimiz günlerde, "Zaniolo ile her zaman iletişimdeyiz. Özel ve büyük bir oyuncu. Tabii ki onun hedefleri de var. Onu zaten önceden tanıyordum. Çok olgun, çok profesyonel. Udinese'de olmak onun da şansı. Her gün görüşüyoruz. Bir sıkıntısı olursa onu hemen tartışıyoruz. Şu an çok iyi gidiyor. Buraya hazır geldi. Serie A çok fiziksel, çok taktiksel bir lig. Golünü de attı, umarım ilerleyen zamanda daha da iyi olur" demişti.

Galatasaray'da Zaniolo bekleyişi! Udinese'nin sözleşmesinde iki farklı madde - 2. Resim

Gökhan İnler, "Zaniolo'nun satın alma opsiyonu bize, oyuncuya ve performansa bağlı. Buna sezon sonunda biz karar verebiliriz. Oyuncu iyi performans verir, kulüpler de 'Tamam' der, oyuncu da isterse transfer olur ama şu anda kiralık. Udinese'nin satın alma opsiyon hakkı var" şeklinde konuşmuştu.

SATIN ALMAN OPSİYONU MADDELERİ

Galatasaray ile Udinese arasında yapılan anlaşmaya göre, Zaniolo'nun kiralık sözleşmesinde iki farklı satın alma opsiyonu yer alıyor; 10 milyon euro satın alma opsiyonu veya alternatif olarak 5 milyon euro + gelecekteki satıştan yüzde 50 pay.

Galatasaray'da Zaniolo bekleyişi! Udinese'nin sözleşmesinde iki farklı madde - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Damada arkadaşından görülmemiş hediye! Herkesin içinde yediMerkez'in son kararı altın fiyatlarını etkileyecek! Kuyumculardan "Panik yapmayın" uyarısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahis skandalında geçmiş maçlar iptal edilir mi? Tek şarta bağlı - SporGeçmiş maçlar iptal edilir mi? Tek şarta bağlıSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Beşiktaş'ın yıldız adayıydı, dönerci oldu - SporBeşiktaş'ın yıldız adayıydı, dönerci olduFenerbahçe'de Domenico Tedesco’nun Beşiktaş planı ortaya çıktı! Futbolcularına talimat verdi - SporTedesco’nun Beşiktaş planı ortaya çıktı! Talimatı verdiBeşiktaş'ta Cengiz Ünder hırs küpü: Fenerbahçe'yi bana bırakın! - SporCengiz Ünder derbi öncesi hırs küpüGalatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu: Okan Buruk'tan Fatih Tekke'nin yıldızına özel önlem - SporBuruk'tan Tekke'nin yıldızına özel önlem: Muhtemel 11'ler...Selçuk İnan'dan tepki: Ucuzdu, çok üzgünüm - SporSelçuk İnan'dan tepki: Ucuzdu, çok üzgünüm
Sonraki Haber Yükleniyor...