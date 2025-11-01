Damada arkadaşından görülmemiş hediye! Herkesin içinde yedi

Emre ve Feruze Köse çiftinin düğününde takı merasiminde arkadaşları tarafından damada takı yerine bir tane ayva hediye edildi. Damat karşılaştığı durum karşısında hayli şaşırırken, dilimlenen ayvanın tadına da baktı.

HERKES KAHKAHAYA BOĞULDU

Düğüne katılanlar damadın ayvayı yediği sırada kahkahaya boğuldu. Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi.

Damada şaka yapan köylüsü Hüseyin Taha Tankaş, "Şaka için marketten ayva aldık. Kurdele ile de sardık. Damat ayvayı görünce şaşırdı. Sonrada güldüler. Çiftimize mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın" dedi.