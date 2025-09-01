100 yıllık gelenek! Gelinden damada herkesin içinde tokat

Gönen ilçesine bağlı Havutça Kırsal Mahallesi'nde asırlardır süregelen sıra dışı bir düğün geleneği ilk defa görenleri şaşkına çeviriyor. Bölgede uygulanan "damat tıraşı" adlı gelenekte, damat ve sağdıçları bir masaya oturtuluyor. Tıraş esnasında gelin eline para alarak damada ilk tokadı atıyor. Ardından da düğüne katılan davetliler sırayla damada ve sağdıçlara para ile tokat atıyor.

100 YILI AŞAN GELENEK

100 yılı aşkın süredir sürdürülen bu gelenekte, tokatlarla birlikte saçılan paralar masanın önüne serilen örtünün üzerine düşüyor. Toplanan paralar ise damat ve ailesine düğün masraflarında destek olmak amacıyla kullanılıyor.

İlgili Haber Düğünde davetliler şoke oldu! Damada 250 bin liralık Hint horozu hediye edildi

Köy halkı, bu geleneğin birlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurgularken, "Hem eğlenceli hem de anlamlı bir ritüel" sözleriyle geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.