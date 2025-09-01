Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
100 yıllık gelenek! Gelinden damada herkesin içinde tokat

Yaşam Haberleri

Balıkesir'in Gönen ilçesinde devam ettirilen 100 yıllık düğün geleneği ilginç görüntülere sahne oldu. Geleneğe göre damada ilk olarak gelin, sonrasında davetliler sırayla tokat atıyor.

Gönen ilçesine bağlı Havutça Kırsal Mahallesi'nde asırlardır süregelen sıra dışı bir düğün geleneği ilk defa görenleri şaşkına çeviriyor. Bölgede uygulanan "damat tıraşı" adlı gelenekte, damat ve sağdıçları bir masaya oturtuluyor. Tıraş esnasında gelin eline para alarak damada ilk tokadı atıyor. Ardından da düğüne katılan davetliler sırayla damada ve sağdıçlara para ile tokat atıyor.

100 yıllık gelenek! Gelinden damada herkesin içinde tokat - 1. Resim

100 YILI AŞAN GELENEK

100 yılı aşkın süredir sürdürülen bu gelenekte, tokatlarla birlikte saçılan paralar masanın önüne serilen örtünün üzerine düşüyor. Toplanan paralar ise damat ve ailesine düğün masraflarında destek olmak amacıyla kullanılıyor.

Köy halkı, bu geleneğin birlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurgularken, "Hem eğlenceli hem de anlamlı bir ritüel" sözleriyle geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.

