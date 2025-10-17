Ünlü şarkıcı Sibel Can babaanne oldu! İşte torununun ismi…

Engincan Ural ile Merve Kaya, 8 Ekim 2022 tarihinde Bodrum’da düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Magazin dünyasından uzak bir yaşam süren çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklayarak mutlu haberi paylaşmıştı.

Merve Kaya Ural, doğum öncesi düzenlediği baby shower partisinde yakın dostlarıyla bir araya gelmiş, partide çiftin bir kız bebek beklediği de duyurulmuştu.

DOĞUM ABD’DE GERÇEKLEŞTİ

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un haberine göre, Merve Kaya Ural, doğumun Amerika’da gerçekleşmesine karar verdi. Bu süreçte kayınvalidesi Sibel Can’ın 1996 yılında Miami'nin Aventura bölgesindeki Williams Island Club’ta satın aldığı evine yerleşti.

TORUNUN ADI: LİNA

Geçtiğimiz hafta doğumu gerçekleşen Merve Kaya Ural, kızını Miami’de dünyaya getirdi. Böylece Sibel Can da ilk kez babaanne olmanın heyecanını yaşadı. Çifte mutluluk sevinciyle havaya uçan aile, minik bebeğe Kuran-ı Kerim’de geçen, Arapça kökenli ve "hurma ağacı" anlamına gelen "Lina" adını verdi.