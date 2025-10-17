Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünlü şarkıcı Sibel Can babaanne oldu! İşte torununun ismi…

Ünlü şarkıcı Sibel Can babaanne oldu! İşte torununun ismi…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Sibel Can babaanne oldu! İşte torununun ismi…
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Sibel Can, oğlu Engincan Ural’ın eşi Merve Kaya Ural'ın ilk çocuklarını dünyaya getirmesiyle babaannelik sevincini yaşadı. Bir süredir doğum için ABD’de bulunan çift, kız bebeklerine kavuştu. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Engincan Ural ile Merve Kaya, 8 Ekim 2022 tarihinde Bodrum’da düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Magazin dünyasından uzak bir yaşam süren çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklayarak mutlu haberi paylaşmıştı.

Merve Kaya Ural, doğum öncesi düzenlediği baby shower partisinde yakın dostlarıyla bir araya gelmiş, partide çiftin bir kız bebek beklediği de duyurulmuştu.

Ünlü şarkıcı Sibel Can babaanne oldu! İşte torununun ismi… - 1. Resim

DOĞUM ABD’DE GERÇEKLEŞTİ

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un haberine göre, Merve Kaya Ural, doğumun Amerika’da gerçekleşmesine karar verdi. Bu süreçte kayınvalidesi Sibel Can’ın 1996 yılında Miami'nin Aventura bölgesindeki Williams Island Club’ta satın aldığı evine yerleşti.

Ünlü şarkıcı Sibel Can babaanne oldu! İşte torununun ismi… - 2. Resim

TORUNUN ADI: LİNA

Geçtiğimiz hafta doğumu gerçekleşen Merve Kaya Ural, kızını Miami’de dünyaya getirdi. Böylece Sibel Can da ilk kez babaanne olmanın heyecanını yaşadı. Çifte mutluluk sevinciyle havaya uçan aile, minik bebeğe Kuran-ı Kerim’de geçen, Arapça kökenli ve "hurma ağacı" anlamına gelen "Lina" adını verdi.

Ünlü şarkıcı Sibel Can babaanne oldu! İşte torununun ismi… - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
