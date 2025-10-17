Mersin'de dehşet, 2 ölü var! Ekmek almak için çıkmışlardı, her satırı korkunç

Olay, Tarsus ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıveli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Yasin Ataş, otomobilini park edip elinde av tüfeğiyle sokağa çıktı.

EKMEK ALMAYA GELEN KUZENLERİ KURŞUNLAYIP, ARABASINI YAKTI

Yasin Ataş, arabayla ekmek almaya giden Mustafa Aktaş (20) ve kuzeni Emir Ali Aktaş'a (13) araçlarındayken kurşun yağdırdı. Öfkeli adam daha sonra arabayı ateşe verip, kendini vurdu.

ZANLI VE KÜÇÜK ÇOCUK ÖLDÜ

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Emir Ali ile olayın şüphelisi Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mustafa Aktaş ise ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.