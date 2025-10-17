Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Mersin'de dehşet, 2 ölü var! Ekmek almak için çıkmışlardı, her satırı korkunç

Mersin'de dehşet, 2 ölü var! Ekmek almak için çıkmışlardı, her satırı korkunç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'inde bir şahıs, av tüfeğiyle 13 yaşındaki çocuğu öldürüp, kuzenini de yaralandıktan sonra otomobilini yakıp intihar etti.

Olay, Tarsus ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıveli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Yasin Ataş, otomobilini park edip elinde av tüfeğiyle sokağa çıktı.

Mersin'de dehşet, 2 ölü var! Ekmek almak için çıkmışlardı, her satırı korkunç - 1. Resim

EKMEK ALMAYA GELEN KUZENLERİ KURŞUNLAYIP, ARABASINI YAKTI

Yasin Ataş, arabayla ekmek almaya giden Mustafa Aktaş (20) ve kuzeni Emir Ali Aktaş'a (13) araçlarındayken kurşun yağdırdı. Öfkeli adam daha sonra arabayı ateşe verip, kendini vurdu. 

Mersin'de dehşet, 2 ölü var! Ekmek almak için çıkmışlardı, her satırı korkunç - 2. Resim

ZANLI VE KÜÇÜK ÇOCUK ÖLDÜ

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Emir Ali ile olayın şüphelisi Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mustafa Aktaş ise ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de dehşet, 2 ölü var! Ekmek almak için çıkmışlardı, her satırı korkunç - 3. Resim

Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görüntüler yürekleri sızlatmıştı! Markette çocuğunu tekmeleyen baba "Pişmanım" dediAfganistan-Pakistan sınırında çatışmalar sürüyor: Spin Boldak’ta 40 ölü, 170 yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Görüntüler yürekleri sızlatmıştı! Markette çocuğunu tekmeleyen baba "Pişmanım" dedi - 3. SayfaGözaltına alınan babadan "pes" dedirten ifadeÇorum'da arkadaşına dehşet dolu anlar yaşattı! Kılıçla rehin alıp tehditler yağdırdı - 3. SayfaArkadaşını evine çağırıp kılıçla saldırdıİstanbul'da hareketli gece! Pompalı tüfekle dükkana ateş açtı - 3. Sayfa"Günaydın herkese" diyerek ateş etmeye başladıPiro'lara 4 ilde eş zamanlı operasyon! 32 kişi yakalandı - 3. SayfaPiro'lara 4 ilde eş zamanlı operasyon!İranlı muhalif Masoud Nazari'nin İstanbul'da sır ölümü! İpucu bırakmadılar, MİT de olaya el attı - 3. Sayfaİpucu bırakmadılar, MİT de olaya el attı10 ilde 51 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı - 3. Sayfa10 ilde 51 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...