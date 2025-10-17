İstanbul'da hareketli gece! Pompalı tüfekle dükkana ateş açtı

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi’nde Orhan K., işlettiği erkek kuaför dükkanını kayınçosuna devretti. Ancak şahsın devir parasının bir kısmını ödememesi üzerine ikili arasında anlaşmazlık başladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Gece saatlerinde dükkan kapalı olduğu sırada pompalı tüfekle iş yerinin önüne gelen Orhan K., dükkana defalarca ateş etti. Saldırıda yaralanan olmazken, olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"GÜNAYDIN HERKESE" DİYEREK ATEŞ ETTİ

Görüntülerde elinde tüfek bulunan Orhan K.'nin "Benim adım Orhan K., günaydın herkese" diye bağırarak ateş ettiği anlar dikkat çekti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.