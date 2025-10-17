Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Silopi'de hamile kadına bıçaklı saldırı!

Silopi'de hamile kadına bıçaklı saldırı!

Silopi’de dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan 6 aylık hamile kadın ağır yaralandı, karnındaki bebek hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan, İHA destekli operasyonla yakalandı.

Korkunç olay Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşandı. Bir iş yerinde yabancı uyruklu 6 aylık hamile olduğu öğrenilen J.M.B.B ile dini nikahlı eşi M.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, J.M.B.B'yi karın bölgesinden aldığı 6 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan kadının karnındaki bebeğin öldüğü tespit edildi. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor.

SAKLANDIĞI YERİ İHA TESPİT ETTİ

Polis ve jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.Ö.'yü İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın koordine ettiği, İl Jandarma Komutanlığı ve 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı ekipleri ile 2 İHA'nın desteklediği çalışmada ilçeye bağlı Çiftlikköyü'nde saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

