İranlı muhalif Masoud Nazari'nin İstanbul'da sır ölümü! İpucu bırakmadılar, MİT de olaya el attı

İranlı muhalif Masoud Nazari'nin İstanbul'da sır ölümü! İpucu bırakmadılar, MİT de olaya el attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 3 gün önce öldürülen İran uyruklu rejim muhalifi aktivist Masoud Nazari cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırının faillerine henüz ulaşılamazken, boş kovan dışında hiçbir ipucu bulunmayan olayda MİT ve emniyet çok yönlü çalışma yürütüyor.

İran'daki molla rejimine yönelik tutumu nedeniyle yıllar önce Türkiye'ye sığınan aktivist Mesoud Nazari, 14 Ekim Salı günü akşam saat 20.30 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'ndeki Salih Sokak'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden ve başından silahla vurulması sonucu ağır yaralanmış ve ambulans ile kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

10 yıl önce İran'ın kuzeybatısındaki Kirmanşah eyaletinin Civanrud kentinden İstanbul'a yerleşen, Tahran yönetimine muhalif politikaları ile tanınan, iktidardaki İranlı siyasilere ve askeri yetkililere yönelik sert eleştirileriyle bilinen Nazari, sık sık rejimin politikalarını eleştiriyordu.

KORUNMA TALEBİNDE BULUNMADI

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, cinayete ilişkin soruşturma kapsamında ortak çalışma yürütüyor. 2015 yılında Türkiye'ye sığınan ve o tarihten bu yana İstanbul'da hayatını sürdüren muhalif aktivistin ülkesinin güvenlik ve istihbarat birimlerinden tehdit aldığı öne sürülürken, Türkiye'de bulunduğu süre boyunca herhangi bir koruma talebinde bulunmadığı ortaya çıktı.

İranlı muhalifin İstanbul'da sır ölümü! İpucu bırakmadılar, MİT de olaya el attı - 1. Resim
Mesoud Nazari

OLAY YERİNDE BOŞ KOVANLAR DIŞINDA İPUCU YOK

Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde 2 yıla yakın hapis yattığı öğrenilen Masoud Nazari'nin kimlerden ölüm tehdidi aldığı araştırılırken, birkaç el ateş ettikten sonra 4 boş kovan dışında delil bırakmadan olay yerinden kaçan ve şu ana kadar bir ipucuna rastlanılmayan katillerin izi sürülüyor. Cinayetin üzerindeki sır perdesi henüz aralanamazken, olay mahallindeki tüm güvenlik kamera görüntüleri ve tetiğe basan faillerin belirlenmesi için telefon baz kayıtları emniyet birimleri tarafından kapsamlı şekilde inceleniyor. Şu ana kadar eylemin sorumluluğunu üstlenen bir grup veya kişi çıkmazken, saldırının nedeni ve tetikçileri hakkında bir ize de ulaşılamadı. Emniyet birimleri, olay yerindeki boş 4 mermi kovanından fail ya da faillere ulaşmaya çalışıyor. Yapılan incelemeler ve elde edilen bulgular, polisi suçlu ya da suçluların kimlik bilgilerine götürecek.

6 YIL ÖNCE DE BİR İRANLI MUHALİF ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

6 yıl önce yine İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan İranlı muhalif Mesut Mevlevi Vardancani (32) hayatını kaybetmişti. 14 Kasım 2019'da meydana gelen suikastın arkasında İran istihbaratının olduğu iddia edilmişti. O tarihteki eylemin talimatının diplomatik pasaport taşıyan 2 İranlı tarafından verildiği, soruşturma sonucunda tutuklanan şüphelilerin ifadelerine de yansımıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

