Fransız basınında bomba iddia! "Erdoğan tek hamlesiyle İran'ı devre dışı bıraktı"

Fransız basınında bomba iddia! "Erdoğan tek hamlesiyle İran’ı devre dışı bıraktı"

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Journal du Dimanche (JDD), Ortadoğu’daki dengeleri değiştiren çarpıcı bir analiz yayımladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “neo-Osmanlı stratejisiyle” bölgede güç dengesini tamamen değiştirdiği ve İran’ı oyun dışına ittiği ileri sürdü.

Fransız gazetesi Le Journal du Dimanche (JDD), İsrail’deki güvenlik çevrelerinde oluşan panik havasını gözler önüne serdi.

Lara Tchekov imzalı analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “neo-Osmanlı stratejisinin” İsrail’de korkuya yol açtığı belirtildi. İsrailli uzmanlar, Türkiye’yi “İran’dan bile daha büyük tehdit” olarak nitelendirdi.

Fransız basınında bomba iddia! "Erdoğan tek hamlesiyle İran’ı devre dışı bıraktı" - 1. Resim

"NEO-OSMANLI EMPERYALİZMİ"

JDD’de yer alan analize göre İsrailli asker, araştırmacı ve uzmanlar, son dönemde Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimin tırmanmasından kaygılı. 

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Neo-Osmanlı emperyalizmi yükselişte... Türkiye’nin Orta Doğu’daki tehlikeli oyunu İsrail’i endişelendiriyor."

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ıni İslam dünyasında liderlik iddiasını güçlendirmeye çalıştığını ve Suriye’deki etkinliğinin İsrail açısından stratejik tehdit olarak algılandığını yazdı.

Tel Aviv’deki Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nden Ofer Guterman, Türkiye’nin İran’ın zayıflamasından faydalanmaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"İran artık oyunda değil. Erdoğan bunu biliyor. Suriye’yi askeri nüfuzunu artırmak ve ekonomik çıkarlar elde etmek için eşsiz bir fırsat olarak görüyor."

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun Suriye’nin güneyinde Türkiye yanlısı güçlerin yerleşmesinden endişe ettiği vurgulandı.

Fransız basınında bomba iddia! "Erdoğan tek hamlesiyle İran’ı devre dışı bıraktı" - 2. Resim

"GAZZE SAVAŞININ BİTMESİ ŞART"

JDD’ye konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili ise Türkiye’nin müzakere şartını aktardı:

Türkiye bize dedi ki: Tek bir şartla görüşürüz, o da Gazze’deki savaşın sona ermesi."

Analizde, İsrail ile Türkiye arasında doğrudan iletişim hattı bulunmadığı, temasların yalnızca Washington üzerinden sağlandığı bilgisi de paylaşıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’deki açlık görüntülerini Nazi kamplarıyla kıyaslamasının İsrail’de büyük tepki çektiği belirtildi. İsrailli güvenlik uzmanı Kobi Marom, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Filistin’i Osmanlı mirası” olarak gördüğünü savunarak, "Erdoğan Türkiye’nin imparatorluğunu yeniden inşa etmeye çalışıyor" dedi.

"ABD'NİN ÇEKİLMESİ TÜRKİYE'YE ALAN AÇTI"

Fransız gazetesine göre ABD’nin son dönemde Suriye’den çekilmesi, Türkiye’nin etkisini artırma ihtimalini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’nin yeniden yapılanmasında rol alma isteği, İsrail tarafından “kırmızı çizgi” olarak değerlendirildi.

