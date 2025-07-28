Tel Aviv basınında Türkiye korkusu! “Savaş senaryosu hazırlayalım"

Ynetnews’te yayınlanan analizde, Türkiye ile Suriye arasında imzalanması beklenen askeri anlaşma üzerinden Erdoğan yönetiminin bölgedeki etkisini artırdığı belirtilerek şu ifadeye yer verildi:

"Bu anlaşma, Erdoğan'ın Suriye ordusuna sadece hafif ve ağır silahlar değil, aynı zamanda 'eğitmenler', 'eğiticiler' ve üst düzey askeri subaylar da tedarik etmesine imkan tanıyacak."

"TÜRKİYE, İRAN'IN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞININ YERİNİ ALIYOR"

Haberde, Ankara’nın İran’ın Suriye’deki askeri etkisini geride bırakmaya hazırlandığı iddia edildi. Türkiye’nin şu an Suriye askerlerini kendi topraklarında eğittiği, askeri teçhizat sağladığı ve ordu komutanlarına direktif verdiği vurgulandı. Ynetnews, bu gelişmeleri “özünde Türkiye, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının yerini almaya hazırlanıyor” şeklinde yorumladı.

"TÜRKİYE'NİN DEVREYE GİRMESİ DÜRZİ TOPLULUKLARI ETKİLEYEBİLİR"

İsrailli yetkililere dayandırılan ifadelerde, Türkiye’nin Suriye’deki tam etkisinin bölgedeki Kürt, Alevi ve Dürzi topluluklarını ciddi şekilde etkileyebileceği ileri sürüldü. Analizde, Türkiye'nin El Hama’daki havaalanını kontrol etmek istediği ve bunun Suriye’deki güç dengelerinde köklü değişim anlamına geldiği iddia edildi.

"ERDOĞAN'DAN RAHATSIZLIK DUYULUYOR"

Paris’te, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın ev sahipliğinde, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, arasında dört saat süren gizli bir görüşme gerçekleşti.

Medyaya kapalı geçen görüşmeden sızan tek açıklama Barrack'a ait oldu. ABD'li Büyükelçi, "Görüşmeler olumlu bir atmosferde geçti" demekle yetindi.

Ynet, "ABD tarafı, Türkiye’nin Suriye’deki hızlı ilerleyişinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İsrail’e yönelik çıkışlarından rahatsızlık duyuyor." yorumunda bulundu.

"SURİYE'NİN BİRLİĞİNİ TOPLUMSAL BARIŞINI HEDEF ALAN HER TÜRLÜ SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

Suriye’nin, on yıllardır hasretini çektiği kalıcı barış ve huzur ortamına bir an önce kavuşmasını samimiyetle arzu ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arap, Türkmen, Kürt, Dürzi, Nusayri demeden Suriye halkının tamamının basiretli davranarak, ülkelerinin parçalanmasını ve istikrarsızlık batağına sürüklenmesini isteyenlere müsaade etmeyeceğine inanıyorum .Şu hakikatin altını bugün tekrar çiziyorumBizler, binlerce yıldır bu coğrafyada bir arada yaşamış, birlikte yaşamış, aynı kaderi paylaşmış insanlarız. İnşallah ebediyen burada yan yana yaşamaya devam edeceğiz. "ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da açıklamasında İsrail’i suçlayarak "güç kullanmaktan çekinmeyiz" dedi.

İSRAİL'İN İÇ GÜNDEMİNDE: TÜRKİYE'YLE ÇATIŞMA OLASILIĞI

Ynetnews analizinde dikkat çeken başka bir ifade ise şu oldu:

"Türkiye'nin İsrail'e saldırmak gibi acil bir planı olmasa da tüm olasılıklar göz önünde bulundurulmalı. Erdoğan, İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'den çok daha ciddi ve yakın bir tehdit haline gelebilir."

İsrail basını, Ankara’nın bölgedeki etkisini artırmasını sadece stratejik değil, aynı zamanda doğrudan ulusal güvenlik sorunu olarak değerlendirdiğini duyurdu.

TÜRKİYE, YENİ BÖLGESEL DENKLEMİN ANA AKTÖRÜ MÜ?

Ynetnews, analizini şu ifadeyle tamamladı:

"Türkiye İran'ın bölgedeki askeri rolünü değiştirmek için harekete geçerek bölgesel dinamikleri yeniden şekillendirebilecek potansiyel bir stratejik tehdit oluşturuyor."

İsrail’in önde gelen haber sitelerinden Ynetnews, Türkiye’nin Suriye ile askeri iş birliği adımlarını analiz ettiği kapsamlı haberinde çarpıcı ifadeler kullandı. Haberde, "Türkiye, İsrail için İran’dan daha büyük bir tehdit haline geliyor" denildi.