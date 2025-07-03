Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail, Rusya'nın kapısını çaldı! İran ve Suriye için gizli görüşmeler başladı

İsrail, Rusya'nın kapısını çaldı! İran ve Suriye için gizli görüşmeler başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Rusya&#039;nın kapısını çaldı! İran ve Suriye için gizli görüşmeler başladı
İsrail, Rusya, İran, Suriye, Diplomasi, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail basınında yer alana habere göre; Tel Aviv yönetiminin, Tahran yönetimiyle varılan ateşkes sırasında İran ve Suriye konusunda Rusya ile gizli görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. Netanyahu'nun bir sonraki durağı ise Washington olacak.

 

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv yönetimi İran ve Suriye konularında diplomatik çözüm için üst düzey Rus yetkililerle temaslarını sürdürüyor.

GÜNDEM İRAN VE SURİYE

İsrail'in Rusya'nın iki ülke arasında arabulucu olma teklifinin ardından Tahran yönetimiyle ateşkese varılmasından yaklaşık bir hafta sonra Moskova yönetimiyle İran ve Suriye konularını görüşmek için temas kurduğu öne sürüldü.

Haberde, görüşmelerin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

İsrail, Rusya'nın kapısını çaldı! İran ve Suriye için gizli görüşmeler başladı - 1. Resim

Öte yandan İsrail'in, İran konusunda ABD ile bir anlaşma yapmak istediği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta gerçekleştireceği Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde bu meseleyi gündeme getireceği de iddia edildi.

Tel Aviv yönetiminin, Lübnan ile varılan mutabakata benzer şekilde, İran konusunda da temel ilkeleri belirlemek istediği aktarıldı.

İSRAİL - İRAN SAVAŞI

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı saldırılar, 24 Haziran'da ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu ateşkesle sona ermişti. İran ile ateşkesin ardından İsrail'de "Normalleşme Anlaşmaları"nın genişletilmesi gündeme gelmiş ve bu kapsamda Suriye ile müzakereler yürütüldüğü öne sürülmüştü.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gece yarısı yürekler ağza geldi! Önce Erzurum sonra Ege sallandı, artçılar sürüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kolombiya'da denizin ortasında insansız narkotik denizaltı ele geçirildi - DünyaDenizin ortasında insansız narkotik denizaltı ele geçirildi16 milyon dolarlık sessizlik! Paramount-Trump anlaşması rüşvet mi? - DünyaParamount-Trump anlaşması rüşvet mi?İsrail'den yeni sürgün emri! Harita paylaştılar - Dünyaİsrail'den yeni sürgün emri! Harita paylaştılarAB'den Çin'e Rusya çağrısı! "Tüm maddi desteği derhal durdurun" - Dünya"Tüm maddi desteği derhal durdurun"Pentagon'dan İran itirafı! "Nükleer programlarını en az 2 yıl geriye götürdük" - DünyaPentagon'dan İran itirafı!Fransa'daki işçi grevleri uçak seferlerini vurdu! - DünyaFransa'daki işçi grevleri uçak seferlerini vurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...