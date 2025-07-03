İsrail, Rusya'nın kapısını çaldı! İran ve Suriye için gizli görüşmeler başladı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv yönetimi İran ve Suriye konularında diplomatik çözüm için üst düzey Rus yetkililerle temaslarını sürdürüyor.

GÜNDEM İRAN VE SURİYE

İsrail'in Rusya'nın iki ülke arasında arabulucu olma teklifinin ardından Tahran yönetimiyle ateşkese varılmasından yaklaşık bir hafta sonra Moskova yönetimiyle İran ve Suriye konularını görüşmek için temas kurduğu öne sürüldü.

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Haberde, görüşmelerin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail'in, İran konusunda ABD ile bir anlaşma yapmak istediği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta gerçekleştireceği Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde bu meseleyi gündeme getireceği de iddia edildi.

Tel Aviv yönetiminin, Lübnan ile varılan mutabakata benzer şekilde, İran konusunda da temel ilkeleri belirlemek istediği aktarıldı.

İSRAİL - İRAN SAVAŞI

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı saldırılar, 24 Haziran'da ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu ateşkesle sona ermişti. İran ile ateşkesin ardından İsrail'de "Normalleşme Anlaşmaları"nın genişletilmesi gündeme gelmiş ve bu kapsamda Suriye ile müzakereler yürütüldüğü öne sürülmüştü.