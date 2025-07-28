İsrailler yine sokaktaydı: Trump Bibi'yi durdur

Katar’ın başkenti Doha’daki ateşkes müzakerelerini yürüten İsrail heyetinin “istişare amaçlı” geri çağrılmasının ardından İsrailli esirlerin aileleri yeniden sokağa indi.

İsrailliler, Gazze’deki savaşın sonlanması ve esirlerin geri getirilmesi talebiyle Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliğine doğru yürüdü.

Göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump’ı, Hamas’la esir takası anlaşması yapması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya baskı yapmaya çağırdı. Trump posterleri açan İsrailliler “Bibi’yi durdur” sloganları attı.

Bir esir yakını gösteri sırasında basına yaptığı açıklamada “Esirler kurtarılmazsa bu sadece devlet için değil, değerlerini unutmuş bir toplum için de tam bir yenilgi olacak” ifadelerini kullandı.