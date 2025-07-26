Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dürzilerden akla ziyan talep! Netanyahu'ya Nobel Barış Ödülü verilmesini istedi

Dürzilerden akla ziyan talep! Netanyahu'ya Nobel Barış Ödülü verilmesini istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dürzilerden akla ziyan talep! Netanyahu&#039;ya Nobel Barış Ödülü verilmesini istedi
Suriye, İsrail, Netanyahu, Nobel Barış Ödülü, İsrail Savunma Bakanı, Golan Tepeleri, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriyeli Dürzi şeyhi Mervan Kivan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Nobel Barış Ödülü verilmesini istedi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Muvafak Tarif'i evinde ziyaret ettiğini açıkladı.

Suriyeli Dürzi şeyhi Mervan Kivan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "kahraman" olarak nitelendirdi, Netanyahu'ya Nobel Barış Ödülü verilmesini istedi.

Kivan, İsrail'in i24 televizyonunun yayınına katılarak geçen hafta Suriye'nin güneyinde Süveyda'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Daha önce İslami değerlere hakaret etmesiyle gündeme gelen Kivan, İsrail halkına ve devletine Süveyda'daki çatışmalara müdahalelerinden dolayı teşekkür ederek, "Onlar olmasaydı Dürzi Dağı tamamen yok edilirdi." iddiasında bulundu.

Dürzilerden akla ziyan talep! Netanyahu'ya Nobel Barış Ödülü verilmesini istedi - 1. Resim

NETANYAHU'YA NOBEL İSTEDİ

Kivan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "büyük Orta Doğu lideri" ve "kahraman" olarak niteledi, "Dürzi halkı adına, halkımızı kurtardığı için ona Nobel Barış Ödülü'nün verilmesini öneriyorum." dedi.

"Bize yardım eden ve bize yer veren Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt medyasına da teşekkür ederim." diyen Dürzi şeyhi, dünyanın her yerinden gelen kişilere karşı savaşıp galip geldiklerini savundu.

Kivan, Dürziler olarak İsrail'e katılmak istediklerini söyledi.

Dürzilerden akla ziyan talep! Netanyahu'ya Nobel Barış Ödülü verilmesini istedi - 2. Resim

KATZ, İSRAİLLİ DÜRZİ LİDERLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yaşayan Dürzilerin liderlerinden Muvafak Tarif'i evinde ziyaret ettiğini açıkladı.

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de Dürzi Dağı olarak adlandırılan bölgeye tıbbi ve insani yardım sağlama konusunda işbirliği teklif ettiğini öne sürdü.

Dürzi İsrail askerleriyle de bir araya geldiğini belirten Katz, Suriye'deki Dürzileri "korumak" için çalışmaya devam edeceklerini savundu.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başlamış, müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürülmüştü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durdurulmuş, ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozmuştu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurmuştu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken, Hecri grubu Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başlamıştı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe gelmişti.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da yeniden güvenlik güçlerini Süveyda'ya konuşlandırmaya başlamış, Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağlamıştı.

 
Kaynak: Anadolu Ajansı

Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa "tetik mekanizması" hazırlığında, İran tarihi anlaşmadan çekilebilir! "Bu bir savaş ilanıdır" - Dünyaİran tarihi anlaşmadan çekilebilir!Trump araya girdi, iki ülke ateşkes sağlayacak! "Barış anlaşmasını kabul ettiler" - Dünya"Barış sağlamayı kabul ettiler!"Suriye ile İsrail arasındaki müzakereler sürecek! Paris'teki görüşmelerde ara karar - DünyaSuriye ile İsrail müzakereleri sürecek! Paris'te ara karar"Büyük savaş" için tarih verdi! "Tüm Avrupa'ya saldırmak için hazır olacaklar" - Dünya"Büyük savaş" için tarih verdi!ALKA-KAPLAN Hindistan’ı titretti! “Türkiye bu gücü Pakistan’a verirse...” - DünyaALKA-KAPLAN Hindistan’ı titretti!İsrail ablukası altındaki Gazze'de bir ilk! Avrupa, Gazze’ye hava koridoru açacak - Dünyaİsrail ablukası altındaki Gazze'de bir ilk!
Sonraki Haber Yükleniyor...