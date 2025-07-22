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Dürzileri koruma bahanesine Ankara 'dur' dedi! "Suriye’yi bölmeye kalkarsanız müdahale ederiz!”

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Suriye’de kaosu derinleştirdiğini ve Dürzileri koruma gerekçesiyle yapılan müdahalelerin bölünme girişimi sayıldığını belirtti. “Suriye’nin birliğine tehdit doğrudan bizim güvenliğimize tehdittir” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile Ankara’da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail’in Suriye’deki istikrarsızlık ortamını derinleştirmeye çalıştığını belirten Bakan Fidan, “Çevresinde istikrarlı bir ülke görmek istemeyen İsrail, Suriye’yi bölmeyi amaçlamaktadır” dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin bölünmesine yönelik girişimleri ulusal güvenliğe doğrudan tehdit sayacağını ve bu durumda müdahale edeceğini vurguladı.

İsrail’in, Suriye’nin güneyinde Dürzi toplulukları koruma bahanesiyle müdahalelerde bulunduğunu hatırlatan Fidan, “Olaylar, İsrail’in Dürzileri koruma bahanesiyle gerçekleştirdiği müdahaleyle başka bir boyuta büründü” ifadelerini kullandı.

Dürzileri koruma bahanesine Ankara 'dur' dedi!

"SURİYE'Yİ BÖLMEYE YÖNELİK HER GİRİŞİM TEHDİTTİR"

Suriye’deki devlet dışı aktörlere de mesaj veren Fidan, şunları kaydetti:

“Hiçbir grup parçalamaya yönelik hareket içine geçmesin. Şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya yönelirseniz, biz bunu milli güvenliğimize doğrudan tehdit olarak algılar ve müdahale ederiz.”

“Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun. Ne talebiniz varsa yapın, biz yardımcı oluruz. Ama bunun ötesine geçerseniz kendimizi tehdit altında tutmayız.”

Türkiye'nin diplomatik yollarla bölgede istikrarın sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini belirten Fidan, İsrail’in ise bunun tersine, kaosu körükleyen bir siyaset izlediğini belirtti. “İsrail, kendi bölgesini güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor. Suriye’de yaşananlar da bunun bir yansımasıdır” diye konuştu.

SÜVEYDA'DA GERİLİM SÜRÜYOR

13 Temmuz’da Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde, Bedevi Arap aşiretleri ile silahlı Dürzi milisler arasında çatışmalar çıkmıştı. Şiddetin tırmanması üzerine İsrail, Şam çevresindeki askeri mevzilere ve altyapıya hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, saldırılara gerekçe olarak Dürzileri korumayı göstermişti. Ancak Suriye'deki birçok Dürzi lider, dış müdahaleyi reddederek birleşik Suriye’ye bağlılıklarını yinelemişti.

Yeni Suriye yönetimi, Esad rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinden bu yana ülke genelinde düzeni yeniden sağlamak amacıyla dört ayrı ateşkes ilan etti. Türkiye ise Suriye’deki çatışmaların sona ermesi ve istikrarın sağlanması için destek vermeye hazır olduğunu duyurdu

Kaynak: Dış Haberler

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