Dürzileri koruma bahanesine Ankara 'dur' dedi! "Suriye’yi bölmeye kalkarsanız müdahale ederiz!”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile Ankara’da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail’in Suriye’deki istikrarsızlık ortamını derinleştirmeye çalıştığını belirten Bakan Fidan, “Çevresinde istikrarlı bir ülke görmek istemeyen İsrail, Suriye’yi bölmeyi amaçlamaktadır” dedi.

İlgili Haber Türkiye'yi hedef gösterdiler! Suriye'de Dürzilere saldırıldığı iddiasına jet yalanlama

Türkiye’nin Suriye’nin bölünmesine yönelik girişimleri ulusal güvenliğe doğrudan tehdit sayacağını ve bu durumda müdahale edeceğini vurguladı.

İsrail’in, Suriye’nin güneyinde Dürzi toplulukları koruma bahanesiyle müdahalelerde bulunduğunu hatırlatan Fidan, “Olaylar, İsrail’in Dürzileri koruma bahanesiyle gerçekleştirdiği müdahaleyle başka bir boyuta büründü” ifadelerini kullandı.

"SURİYE'Yİ BÖLMEYE YÖNELİK HER GİRİŞİM TEHDİTTİR"

Suriye’deki devlet dışı aktörlere de mesaj veren Fidan, şunları kaydetti:

“Hiçbir grup parçalamaya yönelik hareket içine geçmesin. Şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya yönelirseniz, biz bunu milli güvenliğimize doğrudan tehdit olarak algılar ve müdahale ederiz.”

“Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun. Ne talebiniz varsa yapın, biz yardımcı oluruz. Ama bunun ötesine geçerseniz kendimizi tehdit altında tutmayız.”

Türkiye'nin diplomatik yollarla bölgede istikrarın sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini belirten Fidan, İsrail’in ise bunun tersine, kaosu körükleyen bir siyaset izlediğini belirtti. “İsrail, kendi bölgesini güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor. Suriye’de yaşananlar da bunun bir yansımasıdır” diye konuştu.