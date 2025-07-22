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Bakan Fidan'dan 'vize' açıklaması: AB'nin son kararı önemli ama yeterli değil!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'nin Türklere vizeyi kolaylaştıracak tasarıyı onaylamasına değinen Fidan, "AB'nin aldığı vize kararı önemli. Ama yeterli değil, bizim hedefimiz vize serbestisi" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill Tinoco ile Bakanlık'ta bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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