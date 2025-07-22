Bakan Fidan'dan 'vize' açıklaması: AB'nin son kararı önemli ama yeterli değil!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2025 14:36 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 14:41 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'nin Türklere vizeyi kolaylaştıracak tasarıyı onaylamasına değinen Fidan, "AB'nin aldığı vize kararı önemli. Ama yeterli değil, bizim hedefimiz vize serbestisi" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill Tinoco ile Bakanlık'ta bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İlgili Haber Kentteki su kesintisinin altından neler çıktı! "Dehşete düştük" diyen belediye başkanı gerçeği açıkladı Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar