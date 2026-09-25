Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, New York'ta Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile bir araya geldi.
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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, ABD'de temaslarını sürdürüyor.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu çerçevesinde bulunduğu New York'ta Mısırlı mevkidaşı Abdülati ile görüşme gerçekleştirdi.
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