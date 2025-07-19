Dürziler aparat asıl hedef Fırat! Yıllar önce deşifre ettiğimiz 'Kanlı Koridor' yine gündemde

Dürziler aparat asıl hedef Fırat. İsrail, Suriye’de etnik çatışmaları körükleyip Davut Koridoru ile Türkiye’ye komşu olmaya çalışıyor

YILMAZ BİLGEN - Suriye’nin güney vilayeti Süveyda’da Dürzilerin başlattığı katliamlar, İsrail’in bölgedeki ‘terör koridoru’ planını açık etti. Tel Aviv’den yönetilen ayrılıkçı Dürzi Hikmet el-Heciri’ye bağlı milisler, bir haftada yüzlerce sivili katletti. Bölgede Araplarla, Dürziler arasındaki çatışmalar sürüyor.

Suriyeli araştırmacı Amar el-İsevi, “Dürziler İsrail için basit bir aparat. Hedef Fırat’a inmek. İsrail’i Golan’dan Fırat’a indirecek Davut Koridoru için zemin hazırlanıyor. Netanyahu’nun açıkça ilan ettiği projeye start verildi ve kanlı koridor aleniyet kazandı. Süveyda’daki Dürzilerin hedefi Kubeytra ve Dera kırsalına ilerleyerek İsrail işgal ordusuyla birleşmek. Sonrasında Lazkiye’yi ayaklandıracaklar. Finalde de YPG’yi kullanarak Haseke-Dera bağlantısını kuracaklar. Bu sebeple bütün Suriye’yi Gazze’ye çevirmekte beis görmüyorlar” dedi.

İsevi, Dürzi ele başının Hizbullah ile uyuşturucudan yıllık 500 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini söyledi.

ÖNÜ ALINMALI

Bu arada bir hareketlilik de kuzeyde yaşandı. PKK-YPG, Haseke’den Süveyda’ya insanî koridor açacaklarını duyurdu. Sözde yardım hattı, İsrail’in Davut Koridoru’nun kopyası. Suriyeli Amar el-İsevi “İsrail, Dürziler için garantörlük yalanı ile adım adım bölgeyi işgale hazırlanıyor. Bu işgalin önü alınmazsa İsrail Hatay, Haseke ve Rakka sınırından Türkiye’ye komşu olacak. Dürzistan ve İsrail Kürdistan kurularak. Bu engellenmeli. Türk uçaklarını burada görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Suriye ordusundaki Ebu Abdullah isimli komutan da İsrail uçaklarının, Dürzilere destek verdiğini söyledi. Suriyeli komutan “Siperlerimizi ve konvoylarımızı sürekli bombaladılar. Dürzi teröristlerin herhangi bir askerî karşılığı yok. Bütün inisiyatif İsrail’de. İşin doğrusu Süveyda’da İsrail’le savaşıyoruz. Arzımevut hattı çiziliyor. İsrail çok açık bir biçimde Türkiye’nin doğu ve güney bölgelerine inme hazırlığı yapıyor. Son bir ayda İsrail’den bini aşkın savaşçı yüklü miktarda silahla Süveyda’ya taşındı. Korkunç katliamlar yaptılar. İsrail, Süveyda’da başarırsa Lazkiye’yi de Şam’dan koparmak için harekete geçecektir. Finali ise YPG işgal bölgesiyle yapacaklar. Her ne kadar kavga Suriye’de olsa da nihai hedef İsraillilerin de açıkça itiraf ettiği gibi Türkiye” değerlendirmesini yaptı.

PARÇALI SURİYE İSTİYORLAR

Görüşlerine başvurduğumuz Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tevfik Erdem de sürecin “Terörsüz Türkiye” adımından bağımsız olmadığını söyledi. Erdem, “İsrail, 8 Aralık devriminin ardından yeni komşusunun Suriye değil Türkiye olduğunu düşünmeye başladı. Dürzileri ayaklandırıp, Süveyda’ya asker gönderdi. Siyonistler Süveyda merkezli bir Dürzi bölgesi ve kuzeyde de YPG’nin bulunduğu bölgeyi merkezî yapıdan ayırarak ortaya dört parçalı bir Suriye ıkarmak istiyor. Son hamleler, Terörsüz Türkiye sürecini saboteye yönelik girişim. Türkiye’nin İsrail saldırganlığına karşı izleyeceği politika doğrudan İsrail ile değil İsrail’in ipini elinde tutan Amerika ile olacaktır” diye konuştu.