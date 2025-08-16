Ankara, Çin’e kadar uzanacak yeni İpek Yolu’nu açtı! Rusya ve İran baypas edildi, 100 yıllık hesap değişiyor

Türkiye, "Tek Yol, Tek Kuşak" denklemini yeniden yazıyor. Türkiye-Türkmenistan-Kırgızistan demiryolu hattı, bugün resmen faaliyete geçti. Böylece Ankara, yalnızca üç ülkeyi değil, Avrupa’dan Çin’e uzanan stratejik bir ticaret hattını birbirine bağlayan "Türk Yolu"nun ilk gerçek adımını attı.

Ankara, yeni hattı sadece bir taşımacılık projesi değil, aynı zamanda jeopolitik ve ekonomik bir hamle olarak tanımlıyor. Avrupa’dan Orta Asya’ya kesintisiz yük taşıma imkânı sağlayacak bu güzergâh, Rusya ve İran ekseninin dışına çıkan alternatif bir koridor sunuyor.

İLK SEVKİYAT: BM YARDIMLARI TÜRK VAGONLARIYLA GELDİ

Ağustos ayında Birleşmiş Milletler'e ait insani yardım yükü, Türk vagonlarıyla Türkmenistan’ın Etrek istasyonuna ulaştırıldı. Yükler burada CIS standartlarına uygun vagonlara aktarılarak Kırgızistan’ın Oş şehrine sevk edildi.

Lojistik kapasitesini son 10 yılda üç katına çıkaran Türkiye’nin bölgesel ağırlığını da yeniden gözler önüne serildi.

TULM AÇIKLAMASI: TÜRKİYE İLE TAM UYUM

Türkmenistan Ulaştırma ve Lojistik Merkezi (TULM) yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgesel entegrasyona katkısından övgüyle söz etti: “Bu hat, sadece demiryolu değil; yeni bir ekonomik koridor, yeni bir iş birliği vizyonudur.”

Türkiye, tarihi İpek Yolu’nu modern demiryollarıyla yeniden inşa ediyor. Uzmanlara göre, Türkiye-Türkmenistan-Kırgızistan demiryolu hattı, Ankara’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı “Orta Koridor” vizyonunun sahaya yansıyan en güçlü adımı.

ÇİN-ORTA ASYA-TÜRKİYE HATTINI GÜÇLENDİRİYOR

Yeni demiryolu hattı, Çin’in batısından başlayan ticaret akışını Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırarak hem maliyeti düşürüyor hem de süreci hızlandırıyor. Türkiye, böylece Doğu ile Batı arasındaki en kısa ve güvenli güzergâh haline gelecek.

RUSYA'YA ALTERNATİF BİR TİCARET YOLU SUNUYOR

Rusya-Ukrayna savaşı ve Batı yaptırımları sonrası bölge ülkeleri alternatif lojistik hatları ararken, bu proje jeopolitik belirsizlikleri minimize eden bir güzergâh sunuyor. Türkiye, bu sayede sadece transit değil, karar verici bir merkez konumuna yükseldi.

HAZAR DENİZİ'Nİ BYPASS EDEN STRATEJİK GEÇİŞ SAĞLIYOR

Hazar üzerinden geçen taşımacılıkta yaşanan maliyet ve zaman kaybı, bu yeni hatla büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Etrek-Oş hattı, Hazar geçişli taşımaya göre daha entegre, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, hattın ilerleyen dönemde Özbekistan, Kazakistan ve Çin’e kadar genişletilmesinin hedeflendiğini belirtiyor. Böylece Türkiye’nin lojistik merkez vizyonu, Avrupa-Asya arasında kilit rol üstlenmiş olacak.

TÜRK İPEK YOLU: ASYA'NIN KALBİNDE TÜRK DEVRİ

İpek Yolu, 2.000 yılı aşkın süredir ticaretin, kültürün ve fikirlerin en büyük köprüsü oldu. Japonya’dan Anadolu’ya, Akdeniz’e uzanan bu 15.000 km’lik hat, kadim Türk devletlerinden Çinlilere, Araplardan Romalılara kadar pek çok milletin buluşma noktasıydı.

Türk imparatorlukları (Karahanlılar, Selçuklular, Timurlular) döneminde kervansaraylar ve ticaret ağlarıyla İpek Yolu dünya ekonomisinin merkezine yerleşti.

TDT İLE MODERN İPEK YOLU Bugün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), bu tarihi mirası “Orta Koridor” ve “Türk İpek Yolu” vizyonuyla yeniden canlandırıyor. Yeni projeler: Çin-Orta Asya-Anadolu hattını küresel ticarette güçlendiriyor. Hazar Denizi’ni aşan stratejik geçişler sağlıyor. Modern kervansaraylar misali lojistik merkezler ve ulaştırma ağları kuruyor.

KÜLTÜREL KÖPRÜDEN JEOPOLİTİK GÜCE

TDT, İpek Yolu’nun yalnızca ticaret değil; kültür, sanat, bilim ve dil ortaklığı geleneğini de canlandırıyor.

NE OLMUŞTU?

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), kuruluşunun 10. yıl dönümünü Kazakistan'da düzenlenen zirveyle kutlarken, liderler “Türk Devri” sloganıyla birlik ve dayanışma mesajı verdi. Zirvede güvenlik, savunma ve kültürel entegrasyon alanlarında yeni adımlar atılması kararlaştırıldı.

SAVUNMA VE ASKERİ ALANDA YENİ DÖNEM

TDT’ye üye devlet başkanları, zirvede savunma sanayisi ve askeri eşgüdümün derinleştirilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Ortak tatbikatlar, askeri eğitim değişimleri ve savunma teknolojilerinde iş birliği gündeme geldi. Liderler, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan coğrafyada güvenlik kuşağı oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

ALFABEDE ORTAKLAŞMA: 34 HARFLİ YENİ DÖNEM

Kültürel iş birliği alanında ise Türk Akademisi tarafından koordine edilen Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi üzerinde uzlaşmaya vardı. Bu adım, Türk dünyasında eğitim, medya ve dijital içeriklerin standardizasyonu açısından dönüm noktası olarak görülüyor. Komisyonun kararı Türk kamuoyunda sevinçle karşılandı.

10 YILDA KURUMSALLAŞMA, 15 YILDA KARDEŞLİK

TDT, 2009 yılında Nahçıvan'da kurulduğundan bu yana geçen sürede sadece devlet kurumları arasında değil, aynı zamanda halklar arasında da güçlü bir kaynaşma sağladı. Ortak spor etkinliklerinden gençlik kamplarına, akademik projelerden medya iş birliklerine kadar birçok alanda kurumsal yapı güçlendi.

YENİ ZİRVE 6 KASIM'DA KIRGIZİSTAN'DA

Bugüne dek 10 zirveye ev sahipliği yapan TDT, 11. Devlet Başkanları Zirvesi’ni 6 Kasım 2025’te Kırgızistan’da düzenlemeye hazırlanıyor. Zirvede ekonomik entegrasyon, enerji ve dijital dönüşüm gibi alanlarda yeni yol haritaları da ele alınacak.