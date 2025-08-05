Asya’dan Avrupa’ya yeni İpek Yolu Türkiye’den geçiyor: İngiltere resmen dahil oldu!

DIŞ HABERLER—Dünya ticaretinin kalbi, tarihi İpek Yolu'nun modern versiyonu olan Orta Koridor üzerinden yeniden atmaya hazırlanıyor. Asya ile Avrupa arasında stratejik bir ticaret köprüsü kuran bu hat, artık sadece bir geçiş yolu değil; büyük güçlerin yeni rekabet alanı! Ve bu oyunda Türkiye kilit ülke, İngiltere ise yeni oyuncu olarak resmen sahaya çıktı.

Turkiyegazetesi.com.tr'nin ulaştığı Lordlar Kamarası kaynaklı rapora göre, Birleşik Krallık, Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası (TITR) olarak da bilinen Orta Koridor’a resmen stratejik angajman başlattı.

Londra’da, Lordlar Kamarası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Orta Koridor: Stratejik Yatırım ve İşbirliği Fırsatları” başlıklı üst düzey toplantıda, bu çok modlu ulaştırma ağının “jeopolitik esneklik” ve ticaretin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı kritik rol altı çizilerek teyit edildi.

Toplantıda öne çıkan mesajlardan biri şu şekilde ifade edildi:

"Birleşik Krallık için Orta Koridor’na erken katılım, aynı anda üç ulusal çıkarı güvence altına almanın mantıklı bir yoludur: yükleri Kremlin'in demiryollarını bypass edecek şekilde yönlendirerek Rusya'yı transit gelirlerinden mahrum bırakmak, kritik tedarik zincirlerinde Çin kaynaklı darboğazlara karşı koruma sağlamak ve Şehir sermayesi ile profesyonel hizmetler için yeni, yüksek değerli fırsatlar yakalamak."

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KREMLİN'İ BAYPAS: RUSYA'NIN GELİR AKIŞI KESİLİYOR

Açıklamada, Orta Koridor’un özellikle Rusya’nın demiryolu üzerinden elde ettiği transit gelirleri devre dışı bırakacak bir baypas mekanizması sunduğu kaydedildi. Bu sayede yük taşımacılığı rotalarının Kremlin’in kontrolünden çıkartılarak alternatif güzergâhlara yönlendirileceğine değinildi.

ÇİN'E ALTERNATİF: TEDARİK ZİNCİRLERİNDE GÜVENCE

Birleşik Krallık'ın katılım gerekçelerinden bir diğeri ise Çin kaynaklı tedarik zinciri darboğazlarına karşı sistematik bir güvenlik kalkanı oluşturmak oldu.

Açıklamada, Londra merkezli finansal sermaye ve profesyonel hizmet sektörünün, Orta Koridor sayesinde Orta Asya, Kafkasya ve Türkiye üzerinden yeni yüksek katma değerli pazarlara erişim sağlayabileceği vurgulandı.

20 MİLYAR STERLİNLİK DEV YATIRIM SÖZÜ Birleşik Krallık, Türkiye merkezli ulaştırma projelerine 20 milyar sterlin kaynak ayıracak. İngiliz hükümeti, Türkiye üzerinden Orta Asya ve Çin bağlantısı için altyapı yatırımlarını finanse edecek.

"BU FIRSATI ÖNCELİKLENDİRİN"

Toplantıda konuşan Birleşik Krallık Başbakanı’nın Azerbaycan ve Orta Asya’dan Sorumlu Ticaret Temsilcisi Lord John Alderdice, bölgedeki tüm ülkeleri bu rotaya stratejik öncelik tanımaya çağırdı. Alderdice, Birleşik Krallık'ın bölgesel ulaştırma altyapısını desteklemek için liman ve demiryolu modernizasyonuna yönelik 20 milyar sterlinlik yatırım paketi taahhüt ettiğini açıkladı.

'KAZAN-KAZAN' YAKLAŞIMI

Kazakistan'ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Magzhan Ilyasov, ülkesinin bu koridorda yalnızca transit değil, aynı zamanda üretim ve işleme merkezi olmayı hedeflediğini belirtti. Ilyasov, "Mesele sadece Kazakistan'ı bir koridor olarak kullanmak değil; burada üretim ve katma değer oluşturmak istiyoruz. Nadir toprak metalleri dahil olmak üzere hammaddeleri işleyip, bitmiş ürünleri Birleşik Krallık’a ve diğer ülkelere ihraç etmek istiyoruz" dedi.

TÜRKİYE İLE STRATEJİK ZEMİN: SERBEST TİCARET VE ALTYAPI

Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Temsilcisi Milletvekili Afzal Khan, bu gelişmenin Birleşik Krallık ile Türkiye arasında müzakere edilen yenilenmiş Serbest Ticaret Anlaşması süreciyle kritik bir döneme denk geldiğini hatırlatarak "Birleşik Krallık Hükümeti, Türkiye ve bölgeyle olan ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, ORTA KORİDOR'UN KALBİNDE YER ALIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi, Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında yüksek kapasiteli ve stratejik bir ulaşım hattı oluşturma amacıyla hayata geçiriliyor.

Türkiye'nin Avrupa’ya uzanan demiryolu ağına doğrudan bağlantısı güçlendirilecek. Böylece Türkiye, Asya ile Avrupa arasında lojistik ve ticari geçişte ana güzergâh haline gelerek Orta Koridor’un merkez ülkesi konumunu daha da pekiştirecek. Aynı zamanda Türkiye’nin demiryolu ulaşımında uluslararası standartlara uyumunu artırarak, lojistik verimlilik ve operasyonel dayanıklılığın güçlendirilmesini sağlayacak.

Toplam 660 kilometrelik demiryolu hattının modernize edilmesi planlanıyor.

ZENGEZUR İLE GÜÇLENECEK KORİDOR: TÜRKİYE ANAHTAR ROLDE

Zengezur Koridorunun tamamlanmasıyla, Orta Koridor’un kesintisiz ve sürekli hale gelmesi bekleniyor. Türkiye’nin doğusundan geçen ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu ile bağlanan güzergâh, Çin’den Avrupa’ya uzanan ticaretin en kısa ve güvenli alternatiflerinden biri olacak.

TÜRKİYE YÜZYILI VE ASYA AÇILIMI UYUM İÇİNDE

Yeniden Asya Girişimi ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile uyumlu olan Orta Koridor, Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ekonomik ve politik bağlarını güçlendirmesi açısından stratejik bir fırsat sunuyor.

Türkiye, bu kapsamda demiryolu taşımacılığı oranını 2053’e kadar yüzde 22’ye çıkarmayı, taşıma sürelerini kısaltmayı ve ticaret hacmini üç katına çıkarmayı hedefliyor.

AB, DÜNYA BANKASI VE TDT DE KORİDORU TAKİP EDİYOR

Orta Koridor’un başarısı, sadece Türkiye ve Birleşik Krallık’ın değil, Avrupa Birliği (AB), Dünya Bankası, OECD ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gibi uluslararası kurumların da radarında.