Orta Koridor vazgeçilmez! Demir yolu ile taşımacılık 13 güne kadar düşecek

Dünya petrolünün yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı’nın İsrail ve İran çatışması sebebiyle kapanma riski taşıdığını ifade eden Bakan Uraloğlu “Onun için Orta Koridor’da da Kalkınma Yolu Koridoru’nda da gereken çalışmaları yapıyoruz. Orta Koridor’u etkin şekilde kullandığımızda taşıma süresini 18 güne, ilerleyen zamanda 13 güne kadar düşürmüş olacağız” dedi

CANAN ERASLAN - Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaşanan saldırıların ticaret yollarını çeşitlendirmenin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

27-29 Haziran’da gerçekleştirilecek olan ‘Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’ öncesinde ekonomi basını ile bir araya gelen Bakan Uraloğlu, konuşmasına 2002 yılından bu yana gerçekleşen ulaştırma yatırımlarından başladı. Hükûmet olarak 2002’den bu yana demir yolundan hava yoluna, kara yolundan denizlere kadar yapılan yatırımları tek tek sıralayan Bakan Uraloğlu, 2022-2025 yılları arasında ulaştırma yatırımlarına 293,5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, bunun üretime katkısının yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu, sadece bu alandaki yatırımlarla 1 milyon istihdama katkı sağladıklarını anlattı.

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İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sonucunda, dünya petrolünün yüzde 30’a yaklaşan miktarının geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının gündeme geldiğini, bu riskin tek bir yola bağlı kalınmaması gerektiğini ifade eden Bakan Uraloğlu “Onun için Orta Koridor’da da Kalkınma Yolu Koridoru’nda da biz gereken çalışmaları yapıyoruz” ifadesini kullandı.

KARA, HAVA, DENİZ... BÜYÜME İÇİN YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Uraloğlu, kara yolu, demir yolu, deniz ve hava yolu ulaşımının büyütülmesi için yatırımların devam ettiğini, 2 havalimanının buna dâhil olduğunu belirterek “Ülkemizin jeopolitik durumu, kabiliyetleri, havacılıkta 4 saatlik uçuş mesafesiyle 7 ülke, 1,5 milyar insan ve 51 trilyon dolarlık ekonomiye ulaşabiliyoruz” hatırlatmasını yaptı. Bugün Süveyş Kanalı’ndan çıkan bir yükün Avrupa’ya gitmesinin 35 güne kadar uzayabildiğini belirten Uraloğlu, Orta Koridor’un etkin kullanılması durumunda bu sürenin önce 18, ardından 13 güne kadar düşebileceğini anlattı. 2.600 kilometrenin inşası bittiğinde 50 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olacaklarını dile getiren Uraloğlu “Üretime etkisinin 114 milyar dolar olacağını ve yıllık da yaklaşık 144 bin kişiye istihdam imkânını sağlayacağını öngörüyoruz. Çin ve Avrupa arasındaki taşımaların gelecekte en az yüzde 30’unun demir yoluyla olacağını öngörüyoruz, hesaplıyoruz” ifadelerini kullandı.

DEMİR YOLUYLA 75 MİLYAR DOLAR

Demir yolu üzerindeki ticaret hacminin 75 milyar dolar olacağını, Türkiye’de beklenen yük taşıma kapasitesinin 6,5 milyon tonun üzerine çıkacağının öngörüldüğünü anlatan Uraloğlu, deniz yolunu kısaltması, hava yoluna göre ucuz olması, lojistik sektörüne doğrudan gelişme imkânı sunması, Çin’den Avrupa’ya yüklerin taşıma süresinin 13 güne kadar düşmesinin bu koridorun önemli etkenlerinin içinde olduğunu anlattı.

ORTA KORİDOR NERESİ?

Orta Koridor, Hazar geçişli, Gürcistan limanlarından Karadeniz’e inebilen, ülkemizden de demir yolundan kesintisiz Avrupa’ya giden bir hat… Burada Kuzey Koridor, Rusya’nın savaş hâlinde olmasına rağmen kullanılıyor. 21 ülkeden geçen bir demir yolu, kesintisiz bir hat olmuş olacak ve bu demir yolunun Avrupa’ya gidişe kadar geçtiği tek NATO ülkesi de Türkiye.

ÇİN'DEN AVRUPA'YA TÜRKİYE KİLİT ÜLKE

Bakan Uraloğlu, Uzak Doğu’dan çıkan bir yükün Avrupa’nın en batısına kadar gidiş yolculuğundan bahsederek “Bugün Süveyş Kanalı’ndan giden bir yük, yaklaşık 35 günde, Ümit Burnu’nu dolaşıyorsa 45 günde tamamlıyor. Kalkınma Yolu’nu bitirdiğimizde, oradan giderse 25 günde taşınacak. Orta Koridor’da etkin şekilde kullandığımızda 18 güne, ilerleyen zamanda 13 günlere kadar düşürmüş olacağız. Çin’den çıkıp ülkemizden de demir yoluyla kesintisiz Avrupa’ya giden bir hattan bahsediyoruz. Hazar geçişli Orta Koridor'u daha da güçlendirme gayretindeyiz. Orta Koridor'un ülkemizdeki hattı 2 bin 262 kilometre. Belli bölümü bitti. Geri kalan bölüm için de çalışmaya devam ediyoruz” bilgisini verdi.

YAVUZ SULTAN SELİM'E TREN GELİYOR

Ortasından demir yolu geçen dünyanın en uzun köprüsü ünvanı bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Orta Koridor’un bel kemiği olacak. Bugün deniz altından tren geçişine imkân veren tek geçit Marmaray. Ancak Marmaray’dan günde sadece 4 yük treni geçebiliyor. Çünkü 18-20 saat hizmet veren hatta günde 600-700 bin vatandaş taşınıyor. Bunun dışında kalan 4-6 saatte ise hem bakım yapılıyor hem 4 yük treni geçişine imkân veriliyor. Finansman imkânları tamamlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü demir yolu geçişi tamamlandığında Gebze’den başlayıp Sabiha Gökçen’den geçtikten sonra köprüden geçecek demir yolunun Halkalı ve Kapıkule’ye kadar hızlı tren hattının 120 kilometre olacağını anlatan Uraloğlu “Burayı açtığımızda artık bu koridorda bir kapasite problemi kalmayacak. Yaklaşık 5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz” ifadesini kullandı. Uraloğlu, 2025’te Çerkezköy-Kapıkule arasını, 2027’de de Çerkezköy-Halkalı arasını bitirmeyi planladıklarını ifade etti.

İZMİR'E HIZLI TRENE DEVAM

Devam eden projeler hakkında da bilgi veren Uraloğlu, Ankara’dan İzmir’e hızlı tren projesinde çalışmaların devam ettiğini, Yerköy, Kayseri hızlı tren çalışmalarını 2028’de bitireceklerini, Nusaybin, Cizre, Ovaköy arasının ihalesini bu sene yapacaklarını, önceki gün itibarıyla Siirt-Kurtalan için ihale yaptıklarını dile getirdi ve “Bir ilimizi daha demir yoluyla buluşturmuş olacağız” ifadesini kullandı.