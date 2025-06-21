Demir Kubbe efsanesi çöktü! İran füzeleri çaresiz bıraktı

Savaşın başlarında İran’ın attığı füzelerin yüzde 97’sini düşüren Demir Kubbe’nin başarı oranı yüzde 65’e geriledi.

İsrail-İran gerginliğinde sekizinci gün geride kalırken tansiyon giderek yükseliyor. Dün sabah İsrail’e yönelik 17’nci saldırı dalgasını başlatan İran ordusu, Tel Aviv, Hayfa ile Beerşeba şehirlerindeki askerî üsler, savunma sanayi tesisleri, komuta ve kontrol merkezlerini vurdu. Operasyonda, İsrail’in askerî faaliyetlerini destekleyen şirketler ile Nevatim ve Hatzerim hava üsleri de hedef alındı. Füzelerden biri, ABD’li teknoloji devi Microsoft binasının yakınlarına isabet etti. Casus ve tanker uçaklarının kalkış yaptığı üç pistli Nevatim Hava Üssü’nde de büyük hasar oluştu.

“İRAN, GÜVENLİK KAMERALARINI HACK’LEDİ”

İsrail’in çok güvendiği hava savunma sistemi ‘Demir Kubbe’nin füzeleri engellemede eskisi kadar başarılı olamaması ise dikkat çekti. ABD’li bir yetkili, Demir Kubbe’nin füzelerin sadece yüzde 65’ini durdurabildiğini, savaşın başlarında bu oranın yüzde 97 civarında olduğunu söyledi. Eski bir üst düzey İsrailli istihbarat görevlisi de “İran’ın çok gelişmiş füzeleri var. Son zamanlarda kullandıkları ise öncekilere nazaran çok daha hızlı. Bu yüzden İsrail’in hazırlanmak için daha az vakti oluyor. Daha da önemlisi İranlılar, istedikleri hedeflere saldırmalarına yardımcı olan bir navigasyon sistemine sahip” dedi. Eski İsrail Ulusal Siber Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Refael Franco ise İran’ın kameralara sızdığını iddia etti. Franco “Güvenlik kameralarını kapatın. İranlılar, sistemi hack’leyerek sizi izliyor ve hedef tespiti yapıyor” ifadelerini kullandı.

İSRAİL ALTI HASTANE VURDU

İran’ın Soroko Hastanesini vurmasına “Bu bir savaş suçudur” diyen İsrail Başbakanı Netanyahu yine şaşırtmadı. Tahran’a 60’tan fazla uçakla düzenlenen hava saldırısında 6 hastane hedef alındı. Ayrıca askerî tesisler, nükleer silah programına ait araştırma kurumları da bombalandı.

1 AYLIK MALİYETİ 12 MİLYAR DOLAR

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesi, savaşın İsrail için maliyetini ortaya çıkardı. En çok harcamanın Demir Kubbe için yapıldığı aktarıldı. Füzeleri durdurmanın günlük maliyetinin, saldırının boyutuna göre 10 milyon dolardan 200 milyon dolara kadar çıkabildiği belirtildi. İran’ın bir haftada 400’den fazla füze attığını belirten Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünden Yehoshua Kalisky “İran’ın 100-150 bin dolarlık balistik füzesininin engellenmesin İsrail’e maliyeti 1 ila 5 milyon dolar. 15-20 bin dolarlık İHA’ları etkisiz hâle getirmek de için de 500 bin ile 1 milyon dolar arasında bir harcama oluyor. Savaşın 1 ay sürmesinin maliyeti İsrail’e 12 milyar dolara patlayacak” diye konuştu.