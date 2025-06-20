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İran'dan İsrail destekçilerine operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İran&#039;dan İsrail destekçilerine operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken Tahran yönetimi içerdeki İsrail destekçilerine karşı harekete geçti. İsrail’i destekledikleri ve halkın psikolojik güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle 54 kişi gözaltına alındı.

İran’ın Huzistan eyaletinde, İsrail’i destekledikleri ve halkın psikolojik güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle onlarca kişi gözaltına alındı.

İran'dan İsrail destekçilerine operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı - 1. Resim

Huzistan Başsavcısı Emir Halfiyan, yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından başlatılan güvenlik soruşturmaları kapsamında, çeşitli şekillerde İsrail’i destekleyen, düşman lehine istihbarat toplayan, İran aleyhine propaganda yapan ve toplumda huzursuzluk oluşturmaya çalışan 54 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDECEK

Söz konusu kişilerin sosyal medya ve diğer iletişim ağları üzerinden gerçek olmayan söylentiler yayarak ülke içi güvenliğini hedef aldığını belirten Halfiyan, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğünü ifade etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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