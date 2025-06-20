Trump kara harekatına işaret etti: "İsrail de İran da iyi gidiyor, savaşı durdurmak zor"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran savaşı gölgesinde Cenevre'de İran ile Avrupalı ülkeler arasında devam eden görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Trump, "İran Avrupa ile değil ABD ile konuşmak istiyor" dedi. Kara harekatına işaret eden Trump, İsrail-İran savaşının durdurmanın zor olacağını söyledi.

İsrail ile İran arasında 8 gündür süren savaşta ateşkesin sağlanması için Cenevre'de görüşmeler sürüyor. İsviçre'nin Cenevre kentinde, İran ile Avrupa ülkeleri arasında süren görüşmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İRAN YA DA İSRAİL'E DUR DEMEK ZOR OLACAK

İran'ın Avrupa yerine ABD ile görüşmek istediğini söyleyen Trump, "İsrail iyi gidiyor. İran daha az iyi gidiyor. Birinin durmasını sağlamak zor olacak." dedi.

İRAN'IN NÜKLEER SİLAHI OLMADIĞI İSTİHBARATI DOĞRU MU?

Trump, İran'ın nükleer silah ürettiğine dair hiçbir kanıtları olmadığını söyleyen istihbaratı yalanladı. Trump, "O zaman istihbarat topluluğum yanılıyor. Bunu kim söyledi? Ulusal istihbarat direktörü Tulsi Gabbard yanılıyor" diye konuştu.

KARA HAREKATI YAPMAK İSTEMİYORUZ

ABD Başkanı İran'a yönelik kara harekatına ilişkin de konuştu. Trump, "Yapmak isteyeceğiniz son şey kara kuvvetleridir. Onlara bir süre veriyorum. En fazla iki hafta olur. Ben her zaman bir barış elçisiyim. Bazen sertliğe ihtiyacınız olur, ama her zaman bir barış koruyucusuna." ifadelerini kullandı.

İSRAİL NÜKLEER TESİSLERİ YOK EDEBİLİR Mİ?

Fordo Nükleer Tesisini yok edilmesine yönelik Trump "İsrail'in İran'ın tesislerini yok etme kapasitesi sınırlıdır. Çok derinlere inemezler. Belki de gerek kalmayacaktır." dedi.

İSRAİL'İN SALDIRILARINI DURDURMAK ZOR

İran'ın İsrail'in saldırılarının durması koşuluyla müzakerelere dönme şartına ilişkin Trump, "Bence şu anda bu talebi yapmak zor. Eğer biri kazanıyorsa, biri kaybediyorsa yapmaktan daha zordur. Ama hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz..." diye konuştu.

HAMANEY REJİMİNİ DEVİRİRLERSE ŞAŞIRMAM

Trump, İran'da rejim değişikliğine de işaret etti. ABD Başkanı, "Rejimi devirirlerse şaşırmam artık, İran geri adım atsa kaybeder inat etse de kaybeder." dedi. İlgili Haber İncirlik Hava Üssü'nde balistik füze uyarısı! Yanlış alarm harekete geçirdi

NATO ÜLKELERİ SAVUNMA HARCAMASINI ARTIRMALI

Trump, NATO ülkelerinin savunma için yüzde 5 ödememiz gerektiğini söyledi. Trump, "Ancak NATO'daki diğer ülkeler ödemeli. İspanya savunmaya yeterince para harcamamasıyla ünlüdür.

ABD HİNDİSTAN VE PAKİSTAN İLE ANLAŞMA YAPACAK

ABD Başkanı Trump, Keşmir'de yaşanan nükleer gerilimin ardından ateşkes sağlanan Hindistan ve Pakistan ile ticaret anlaşması yapacaklarını söyledi.

NOBEL'İ BANA VERMEZLER

Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini söyleyen Trump, "Bana Ruanda için Nobel ödülü vermeliler ve Kongo'ya baktın mı? Sırbistan ve Kosova diyebilirsin. Birçoğu diyebilirsin. En büyüğü Hindistan ve Pakistan. Dört veya beş kez almalıydım. Ama vermezler çünkü Demokrat değilim" dedi.