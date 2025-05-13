Erdoğan Nobel Barış ödülünü hak ediyor! Cem Küçük'ten canlı yayında çarpıcı çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, dünyaya adalet dağıtmaya devam ediyor. Suriye'de Baas rejiminin düşmesinin ardından terör örgütü PKK da kendini fesih etti. 4. yılına giren Ukrayna-Rusya savaşında ise barış Türkiye'de aranacak. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Erdoğan Nobel Barış ödülünü hak ediyor" dedi.

Savunma sanayiinde yerli ve milli teknolojilerle çığır açan Türkiye, başta Orta Doğu olmak üzere dünya genelinde birçok ülkeye adalet sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimin devirmesi ve Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçması sonucu son buldu. Türkiye'nin büyük destek verdiği Suriye'de yeni dönem başladı.

Türkiye'nin uzun yıllardır çektiği terör belası da Erdoğan ve Bahçeli'nin siyasi iradesi ve tecrübesiyle son buldu. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde PKK 5-7 Mayıs tarihlerinde kongre düzenleyerek, fesih ve silah bırakma kararı aldı.

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Ukrayna-Rusya arasında 4 yıldır süren savaşta ise barış Türkiye'de yapılacak müzakereler sonucu sağlanacak. Putin'in, Türkiye çağrısının ardından başta ABD Başkanı Trump ve Avrupa liderleri olmak üzere dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Erdoğan, İsrail'in katlettiği binlerce mazlum Gazzelinin de her zaman yanında oldu.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son yıllarda elde ettiği kazanımlara vurgu yapan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel'i hak ettiğini söyledi.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında konuşan Cem Küçük, şunları kaydetti:

TÜRKİYE, SADECE PKK'YI DEĞİL AVRUPA'YI DA TEDİRGİN EDİYOR

"Suriye'de yapılan anlaşmanın ardından ben terörün biteceğine ikna oldum. Türkiye artık askeri gücü artık PKK'yı da Avrupa'yı da bölge ülkelerini de tedirgin ediyor. Türkiye artık çok güçlü bir devlet.

SURİYE'DE DEVRİM TÜRKİYE'NİN BAŞARISIDIR

Bölgede Türkiye ile kapışacak ülke yok. ABD'de Türkiye'nin bölgede güçlü bir ülke olduğunu biliyor. Trump, Türkiye’nin gücünü görüyor. Bu yüzden Suriye'yi Erdoğan'ın yönetmesi için bırakıyor. Bu yüzden yaptırımları kaldırıyor. Terör örgütü lideri olarak tanınan Ahmed eş-Şara'nın Macron tarafından Elysee Sarayı'nda ağırlaması, yaptırımlarını kaldırması, bütün dünyanın onunla görüşmesi Türkiye'nin başarısıdır.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE İSTEMEDİĞİ HİÇBİR DEVLET KURULAMAZ

Türkiye, PKK konusunda da büyük bir başarı elde etti. Bugün o da bitecek. PKK da çare olmadığını gördü. Türkiye'nin bölgede istemediği hiçbir devlet kurulamaz. Kuzey Irak'ta 2017'de devlet kuruldu mu? Hakan Bey MİT Başkanı'ydı. Erdoğan, Irak'a gönderdi, hemen iptal ettiler. Türkiye'nin gücüydü bu.

"Suriye'de devlet kuracaklar" diyorlar. Böyle istekleri, hayalleri olabilir. Ama kursunlar da görelim. Türkiye'yle bölgede ABD ve Rusya hariç kapışabileceği bir devlet yok. Hakan Fidan, Fransa'ya 'Öyle ABD'nin arkasına sığınmayacaksın, kendin gel' dedi. Cevap verebildiler mi?

ERDOĞAN NOBELİ HAK EDİYOR

Türkiye bugün savunma sanayiinde çığır açtı. Denizden atılan füzelerin, İHA'ların, tankların, savaş uçaklarının haddi hesabı yok. ABD, İngiltere ve İsrail, Avrupa gibi hantal değil. İsrail, Suriye'yi bir daha vurabildi mi? Golan Tepelerinin arkasına çekildi. Türkiye NATO ülkesi bir ülke, öyle vurmak kolay değil.

Türkiye bugün, askeri gücüyle, diplomatik gücüyle PKK'yı ve bütün vesayet organlarını dağıttı. Türkiye'nin büyüklüğünü görmek lazım. Ben o yüzden Erdoğan'ın bu konuda Nobel’i de hak etiğini düşünüyorum.”