41 yıllık PKK terörünün ekonomiye maliyeti! Cevdet Yılmaz rakam verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya gelindiğini fakat sürecin henüz tamamlanmadığını vurgulayarak, vatandaşları provokasyonlara karşı uyardı. Terör örgütü PKK'ya karşı süren 41 yıllık mücadelenin Türkiye ekonomisine verdiği zararı dile getiren Yılmaz "Terörün bir doğrudan bir de dolaylı maliyetleri var. Terör var diye yapılamayan işler var. 2 trilyon dolara yakın bir maliyet hesaplayanlar var. Bunlara bakılabilir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen son aşamayı ve terör örgütü PKK'nın silah bırakarak kendisini feshetmesini değerlendirdi.

Yılmaz, halkın provokasyonlara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek "Halkımız ve kurumlarımız bu tip durumlara karşı tecrübelidir. Yalan yanlış bilgilerle halkın kafasını karıştırmaya çalışanlar olabilir. Bunlara karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Ülkemizi bu yükten kurtarmalıyız, amacımız bu olmalı" açıklamasında bulundu.

Terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede harcanan paraya dikkat çeken Yılmaz "Terörün bir doğrudan bir de dolaylı maliyetleri var. Terör var diye yapılamayan işler var. 2 trilyon dolara yakın bir maliyet hesaplayanlar var. Bunlara bakılabilir" dedi.

TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cevdet Yılmaz şu sözlere yer verdi:

İçinden geçtiğimiz şartlarda iç cephemizi güçlendirmeliyiz. Ana çerçevemiz Türkiye Yüzyılı vizyonu. Birden fazla terör örgütünün eş zamanlı tehditlerine karşı Türkiye çok güçlü cevap verdi. Bugün geldiğimiz noktaya zemin hazırlandı. Bu çok uzun zamandır sürdürülen mücadelenin ürünü. Terörsüz Türkiye hedefinde süreç yeni bir aşamaya geldi. Şehit yakınlarımıza saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz, gazilerimize de aynı şekilde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, devlet adamlığıyla tarihi çağrıyı yapan Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Tüm Türkiye terörün acısını yaşadı. En büyük bedeli bölgedeki insanlar ödedi. Hem canlarıyla hem de ekonomik şartlarla terörün en büyük zararı bölgedeki insanlara oldu. Terörsüz Türkiye en fazla bölgeye yarar getirecek. Ekonomik kalkınma ve yaşam koşulları açısından bölgede çok büyük bir heyecan var. Olumlu hava daha da güçleniyor. Ziyaret ettiğimiz insanlar sürecin başarılı olmasını ve tamamlanmasını bekliyor. Yeni bir aşamaya geldik ancak süreç henüz tamamlanmadı. Yeni aşamada terör örgütü kendisini feshetti ama bunun uygulama aşamasını göreceğiz. Bu süreci hassasiyetle kurumlarımızla takip edeceğiz. Alınan kararın hayata geçiriliş sürecini takip ederek sonuçları göreceğiz. Güvenlik kurumlarımız en hassas yöntemlerle bu süreci işleyecek, izleyecek. Umut ediyoruz ki bu süreç hızlı şekilde sona ersin. Malesef sürece çomak sokmak isteyenler olacaktır. Provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olmak durumundayız. Halkımız ve kurumlarımız bu tip durumlara karşı tecrübelidir. Yalan yanlış bilgilerle halkın kafasını karıştırmaya çalışanlar olabilir. Bunlara karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Ülkemizi bu yükten kurtarmalıyız, amacımız bu olmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha güçlü şekilde konum kazanacağını görmemiz lazım. Sadece Türkiye için değil bölgesel huzur açısından Terörsüz Türkiye önemlidir. İlgili Haber İletişim Başkanı Altun'dan "Terörsüz Türkiye" paylaşımı: Yeni bir döneme adım atıyoruz

"YAPTIRIMLAR SURİYE HALKINA ZARAR VERİYOR"

Suriye bizim için önemli, komşumuz. Ekonomiz arasında güçlü bağlar var. 2013'te sonraki iç savaşla birlikte olumsuz etkileri yaşadık. Her alanda olumsuz etkileri gördük. Bizim birinci önceliğimiz Suriye'de istikrarın sağlanması. Tüm etnik grupların birlikte huzurla yaşamaları önceliğimizdir. Kurumların yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Biz Suriye'nin her zaman yanında olacağız. Yaptırımlar Suriye'de bir diktatör varken kondu. O dönemde yaptırımlar eski rejime karşı uygulandı. Artık yaptırımlar Suriye halkına zarar verir bir konuma geldi. Cumhurbaşkanımız Trump ile özel ilişkilere sahip. ABD yaptırımları kaldırma kararı aldı. Trump bu kararı alırken sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesini referans aldığını söyledi. Olumlu bir adım olarak görüyoruz. Avrupa'nın da aynı görüşte bir adım atması gerektiğini düşünüyoruz. Yaptırımların bir an önce kaldırılması lazım. Yatırımcıların yaptırımların kalktığını gördüğü zaman Suriye'de başka bir atmosfer oluşacaktır. Bu durum Türkiye'deki Suriyelilerin de geri dönüşünü hızlandıracaktır. Şartlar iyileştikçe, yatırım ortamı oluştukça Suriyelilerin gönüllü ve onurlu şekilde ülkelerine döneceğine inanıyorum. Suriye ekonomisi geliştikçe Türkiye ile Suriye ekonomisi arasındaki ilişki farklı bir düzeye çıkacaktır.

41 YILLIK TERÖR MÜCADELESİNİN EKONOMİYE MALİYETİ NE OLDU?