Evlat nöbetindeki annenin 'Terörsüz Türkiye' sevinci: Barışı duyduğumuzdan beri ayaklarımız yerden kesildi

Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı önünde 16 yıldır evlat nöbetinde olan aileler, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin mutluluğunu yaşıyor. Evlat nöbetindeki annelerden Vahide Sunar, "Barışı duyduğumuzdan beri ayaklarımız yerden kesildi. Gece sevinçten uyuyamıyoruz" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine dair beklenen açıklama 12 Mayıs'ta geldi. Terör örgütü PKK, kendini feshetme ve silah bırakma kararını yazılı olarak duyurdu. 3 Eylül 2019 tarihinden beri Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler, son gelişmelerin ardından evlatlarına kavuşmayı bekliyor.

"SEVİNÇTEN UYUYAMIYORUZ"

Ahmet Sunar'ın annesi Vahide Sunar, oğlu için burada olduğunu ve beklediğini belirterek, "Çözüm sürecine sevindik, barışa da sevindik. Barışı sağlayanlara da çok çok teşekkür ederiz. Barışı duyduğumuzdan beri ayaklarımız yerden kesilmiş. Gece uyuyamıyoruz. Sevinçten uyuyamıyoruz. Öncelik, çocuklarımızın teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.

"DEVLETİN GÜCÜYLE BAŞARDIK"

Süleyman Çetinkaya'nın ablası Zekiye Bozdağ, 6 senedir kardeşi için burada olduğunu belirterek, "Kardeşimden hiçbir zaman vazgeçmedik. İlk günden beri burada mücadele veriyorum. Bu sürece çok sevindik, destek veriyoruz. Önce çocuklarımızı bize versinler. Bekliyoruz, sevinçliyiz, mutluyuz. Kardeşim, 2019 yılında HDP gençlik kolları aracılığıyla kandırılarak götürüldü. Vazgeçmiyoruz. Bizi ciddiye almadılar. Allah'ın izniyle, devletin gücüyle başardık" ifadelerini kullandı.

"EVLATLARIMIZI ALMADAN GİTMEYECEĞİZ"

Ramazan Üçdağ'ın annesi Mevlüde Üçdağ, "6 yıldır evlat mücadelesi veriyorum. Bu çözüm sürecine çok sevindik. Allah, Devlet Bahçeli'den ve Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Evlatlarımızı bekliyoruz, elimize gelene kadar. İlk günden beri dedik. Almadan gitmeyeceğiz, kararlıyız" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZI ALMAYI BEKLİYORUZ"

Kızı Fadime Levent için oturma eylemini sürdüren Hatice Levent, "Öncelikle Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Bu süreç sona erer, yavrularımız gelir. Çocuklarımızı almayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZAMAN UMUDUMU YİTİRMEDİM"

Her gün çadırın yolunu tuttuğunu söyleyen Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu, "Ömrüm yetinceye kadar kararlıydım. Bu süreç hepimize iyi geldi. Daha önce 61 evladımız gelmişti. Gün gün umudumuz artıyordu. Güçlü bir devletimiz var. 15 yıldır gözüm o yoldadır. Hiçbir zaman da umudumu yitirmedim. İnşallah alıp eve götüreceğim, o günü göreceğim" sözlerini sarf etti.

"ZAFERİ BİZ KAZANDIK"

Eren Yalçın'ın annesi Fadime Aksu, 11 senedir çocuğundan vazgeçmediğini aktararak, "Hiçbir zaman peşini bırakmadım. Hastalık demedim, sağlık demedim hep peşinden gittim. Kimin emeği varsa hepsine teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, çok sevinçliyim. İnşallah kucağımıza aldığımızda daha çok seviniriz. Zafer bizim oldu, zaferi biz kazandık. Biz aileler onları çökerttik" dedi.

"2019'DAN BERİ NÖBET TUTUYORUZ"

Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, "Çocuğum ilkokuldayken 13 yaşında dağa götürüldü. 2019'dan beri nöbet tutuyoruz. İnşallah en kısa zamanda evlatlarımıza da kavuşuruz" dedi.