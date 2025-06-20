Trump talimat verdi, 600 kişi işsiz kaldı! Propagandayla suçlamıştı

ABD Başkanı Trump, propaganda ve radikallikle suçladığı devlet destekli haber kuruluşu Voice of America’da 600 kişinin işten çıkarılmasına sebep oldu. Trump, Mart ayında VOA’yı hedef alarak kurumu “radikal Amerika’nın sesi” olarak tanımlamış ve partizan propaganda yapmakla suçlamıştı.

New York Times’ın haberine göre, ABD’nin devlet destekli haber kuruluşu Voice of America’da (VOA) görev yapan 600’den fazla federal çalışana Trump yönetimi tarafından işten çıkarma bildirimi gönderildi.

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Bu hamle, Başkan Donald Trump’ın “Amerikan karşıtı” olarak nitelendirdiği devlet destekli medya kuruluşlarını kapatma planının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Trump, Mart ayında VOA’yı hedef alarak kurumu “radikal Amerika’nın sesi” olarak tanımlamış ve partizan propaganda yapmakla suçlamıştı.

TEK TALİMATIYLA 600 KİŞİ İŞSİZ

Ardından imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle VOA’nın faaliyetlerinin sona erdirilmesini talep eden Trump, kuruluşun neredeyse tüm çalışanlarını ücretli izne ayırmış ve İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez kurumun haber üretimini durdurmuştu.

VOA personelinin 1 Eylül'de resmi olarak işten çıkarılması planlanırken, toplam çalışan sayısının yaklaşık 200’e düşeceği ve 2025 başındaki kadronun yedide birine ineceği bildirildi.

MİNİMUM PERSONALLE ÇALIŞACAKLAR

Trump tarafından ABD Küresel Medya Ajansı (USAGM) bünyesinde kıdemli danışman olarak atanan Kari Lake, Kongre’ye gönderdiği bildiride Voice of America’nın büyük kısmını tasfiye etmeyi planladığını duyurdu. Lake, kurumun yalnızca yasal olarak gerekli olan minimum personelle yoluna devam edeceğini belirtti.

Lake yaptığı açıklamada Voice of America için “şişirilmiş, denetimsiz bir bürokrasi” ifadelerini kullanarak, 639 çalışanın işten çıkarılmasının “işlevsizlik, önyargı ve israfı” ortadan kaldıracağını savundu.

Ancak birçok uzman, Trump’ın Elon Musk gibi destekçilerinin de benzer şekilde devlet kurumlarını küçültme girişimlerinin çoğunun gerçekçi olmadığını ve detaylı denetimlerde ayakta kalamadığını belirtiyor.

Görevden alınan VOA Beyaz Saray Büro Şefi Patsy Widakuswara ise, Lake ve USAGM’ye karşı dava açtı. Widakuswara yaptığı açıklamada, “83 yıllık bağımsız gazeteciliğin ve ABD'nin dünyadaki demokrasi ve özgürlük ideallerinin ölümüne tanıklık ediyoruz,” dedi.

Widakuswara, Kongre’ye seslenerek Nazi propagandasına karşı kurulan ve bağımsız medyanın susturulduğu ülkelerde haber sunan Voice of America’nın korunması gerektiğini vurguladı: