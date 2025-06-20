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ABD büyükelçisinin, BM Güvenlik Konseyi'ndeki "İsrail" sözleri gündem oldu! Dili sürçtü, gerçeği itiraf etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail, İran, BM Güvenlik Konseyi, ABD Büyükelçisi, Diplomasi, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Büyükelçisi Dorothy Shea, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Orta Doğu'daki İran-İsrail savaşına ilişkin yaptığı konuşmada dili sürçerek, "İsrail bölgede kaos, terör ve acı yaymıştır." dedi. Shea, dil sürçmesinin farkına vararak, "İsrail" ifadesini "İran" olarak değiştirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Orta Doğu oturumunda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dorothy Shea, yaptığı açıklamada dikkat çeken bir dil sürçmesine imza attı.

İSRAİL BÖLGEDE TERÖRÜ YAYDI

Büyükelçi Shea, İran-İsrail savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, "İsrail bölgede kaos, terör ve acı yaymıştır." ifadelerini kullandı. Bu sözler, salonda kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu.

"GERÇEĞİN İSTEM DIŞI İTİRAFI"

Shea, konuşmasına devam ederken yaptığı hatayı fark ederek, "İsrail" ifadesini "İran" olarak düzeltti. Ancak dil sürçmesi, diplomatik çevrelerde geniş yankı buldu. İran yanlısı kaynaklar, bu ifadeyi "gerçeğin istem dışı itirafı" olarak yorumladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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