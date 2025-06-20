İncirlik Hava Üssü'nde balistik füze uyarısı! Yanlış alarm harekete geçirdi

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında İncirlik Üssü'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD medyasının iddialarına göre İncirlik Hava Üssü'nde balistik füze alarmı verildi. Yanlış alarm sonrası inceleme başlatıldı.

Orta Doğu'da tansiyon Gazze'de binlerce masum sivili katleden İsrail'in nükleer silah bahanesiyle İran'a başlattığı savaş ile yeniden yükseldi.

13 Haziran'da başlayan ve 8 gündür süren İsrail-İran çatışmalarının Türkiye'ye nasıl yansıyacağı merak konusu olmayı sürdürüyordu. İran'ın Orta Doğu'daki ABD birliklerinin olduğu üslere saldırı tehditleri sonrası gözler Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü'ne çevrilmişti.

ABD medyası bugün İncirlik Hava Üssü'nde balistik füze alarmı verildiğini iddia etti.

İNCİRLİK ÜSSÜNDE BALİSTİK FÜZE ALARMI

Associated Press'te yer alan habere göre ABD'li bir yetkili İncirlik Hava Üssü'ne balistik füze alarmı verildiğini açıkladı.

TEHDİT YOK, YANLIŞ UYARI

ABD'li yetkili Cuma günü öğleden sonra askeri personele gönderilen otomatik mesajın yanlışlıkla gönderildiğini ve herhangi bir füze tehdidinin bulunmadığını söyledi.

ABD'li yetkili yanlış alarmın nedeninin araştırıldığını bildirdi. Öte yandan İsrail'de de birçok kez yanlış alarmlar verilmişti.

İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA NE OLDU?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.