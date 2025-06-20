İsrail-İran savaşında dengeler değişti, İran’ın silahı dünyayı tedirgin etti! Siccil füzesi ne demek, ne kadar tehlikeli?

İsrail-İran savaşı dün gece bir ilke tanıklık etti. İran, ilk kez 2000 kilometre menzilli Siccil füzelerini ateşleyerek İsrail’i hedef aldı. Yaşanan bu gelişme Siccil füzesinin tehlikesiyle birlikte kelime anlamını da gündeme taşıdı.

Orta Doğu’da gün geçtikçe gerilim tırmanırken İran dün gece ilk kez Siccil Füzelerini ateşledi. Bu gelişmeyle birlikte İsrail-İran savaşı yeni bir evreye girdi. İran’ın 2000 kilometre menzilli Siccil füzelerini kullanması sadece Orta Doğu’yu değil, küresel güvenlik dengelerini de etkiledi.

İSRAİL İLK KEZ SİCCİL FÜZELERİNİ ATEŞLEDİ

İran, İsrail’e yönelik son misillemesinde orta menzilli Siccil füzelerini ilk kez kullandıklarını duyurdu. Orta Doğu’daki savaşın şiddeti giderek artarken, bu gelişme bölgede tedirginliği üst seviyelere taşıdı.

Tahran kaynaklı haberlere göre bu saldırı, “Gerçek Vaad 3” adlı misilleme operasyonunun bir parçası olarak görülüyor. İran’ın, saldırısında İsrail’in hava kuvvetleri üslerini ve bazı istihbarat noktalarını hedef aldığı iddia ediliyor. Henüz doğrulanmayan bu iddialar, Daily Iran Military tarafından “12’nci dalga operasyonu” olarak duyuruldu.

SİCCİL FÜZESİ NEDİR?

Siccil, İran’ın geliştirdiği katı yakıtlı orta menzilli bir balistik füze türü olarak biliniyor. Şahab serisindeki sıvı yakıtlı füzelerin yerini alması amacıyla tasarlanan bu füze, ABD Pentagon kaynaklarına göre, İran’ın daha önceki Kadir-110 ve samen füzeleriyle benzerlik gösteriyor.

SİCCİL FÜZESİ NE KADAR TEHLİKELİ?

Siccil füzesi, İran’ın en gelişmiş sistemlerinden biri olarak tanımlanıyor. 2 bin 400 kilometreye kadar menzile ulaşabilen siccil füzesi, iki kademeli katı yakıtlı yapısıyla dikkat çekiyor. Bu menzil, İran’dan fırlatıldığında İsrail’in neredeyse her noktasını 7 dakika içinde vurabilecek bir mesafeyi kapsıyor.

SİCCİL NE DEMEK, KELİME ANLAMI NE?

Siccil kelimesi, Arapça kökenli olup “pişmiş çamur” anlamına geliyor. Kur’an-ı Kerim’de geçen bir kıssaya göre, Allahu Teala tarafından gönderilen kuşlar, Mekke’yi işgal etmeye çalışan Ebrehe ordusuna pişmiş çamurdan taşlar fırlatmıştır. Orduları yok eden bu taşlar, İslam literatüründe “Siccil Taşları” olarak yer bulmuştur.