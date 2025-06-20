Savaş mı Tiyatro mu? İsrail İran Savaşına Kurtlar Vadisi’nden gönderme!

İsrail-İran arasında başlayan füze savaşları Kurtlar Vadisi Pusu’daki bir sahneyi gün yüzüne çıkardı. İsrail-İran savaşının gölgesinde Polat Alemdar’ın replikleri sosyal medyada gündem oldu. Peki İsrail İran savaşı bir tiyatro mu?

Orta Doğu’da tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. İsrail ile İran arasındaki karşılıklı füze saldırıları devam ederken, Kurtlar Vadisi Pusu’nun yıllar önceki bir sahnesi gündeme bomba gibi düştü. Polat Alemdar’ın “Bölgede İsrail ile İran’ın adı konmamış bir iş birliği var aslında” şeklindeki sözleri, izleyiciler tarafından bugünkü gelişmelere gönderme olarak yorumlandı.

İSRAİL İRAN SAVAŞINA GÖNDERME

13 Haziran’da başlayan İsrail-İran savaşının 8.gününde yıllar önce yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde geçen bir diyalog dikkat çekti. Söz konusu sahnede Polat Alemdar karakteri karşısındaki kişiye şu ifadeleri kullandı:

“Bölgede İsrail ile İran’ın adı konmamış bir işbirliği var aslında. İkisi de varlıklarını, birbirlerine olan karşıtlıkları üzerinden sürdürüyor. İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz. İran olmasa İsrail Amerikalıları dilediği gibi kullanamaz. Tansiyonun düştüğünü hissettikleri an yapay bir kriz oluşturuyorlar.”

Bu sahnenin sosyal medyada viral olması, dizideki diyalogların bugün yaşanan gerçeklerle örtüşmesi bakımından dikkatleri üzerine çekti. Kullanıcılar, bu sahnenin bugünkü savaşa gönderme olduğunu söylerken bazı yorumlarda da savaşın perde arkasının sorgulanması gerektiği ifade edildi.

İSRAİL İRAN SAVAŞININ 8. GÜNÜNDE NELER OLUYOR?

İsrail İran savaşının 8. gününde Orta Doğu’daki gerilim tırmanarak devam ediyor. İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı saldırıların ardından İran’ın füze saldırılarıyla karşılık vermesiyle başlayan çatışmalar, bölgedeki pek çok ülkeyi endişeye sürükledi. İran, Tel Aviv’i hedef alan saldırılarıyla dikkatleri üzerine çekerken, İsrail de misilleme olarak İran’ın Arak’taki nükleer tesislerini vurdu.

Dün yapılan saldırılarda İsrail’in ekonomik ve askeri açıdan önemli noktaları hedef noktası oldu. Demir Kubbe’nin aşılması sonucu Tel aviv Borsa Binası zarar görürken, askeri merkezlerin de hedef alındığı bildirildi.

SAVAŞIN ARKASINDAKİ DERİN ŞÜPHELER

Polat Alemdar’ın dizide dile getirdiği iddialar, savaşın sahne arkasında başka hesaplar olduğu yönündeki iddiaları artırdı. Sosyal medyada İsrail-İran savaşı gerçek mi yoksa bir tiyatro mu yorumları gezinirken Polat Alemdar’ın “Bütün dünya teyakkuzda. İran horozlanıyor, karşılığında bölgeye mesaj veriyor. İsrail diyor ki: İran, teröristlerin en büyük destekçisi. Onu yok etmemiz lazım. Arada da petrol ve silah lobileri büyük paralar kazanıyor.” şeklindeki sözler, günümüz savaşlarında ekonomik çıkarların ne kadar etkili olduğunu da yeniden tartışmaya açtı.